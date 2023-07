Tvrda kohabitacija: “Da, jedan nesmiljeno vrijeđa, ali ni drugi nije cvjećka…”

Podijeli :

Davor Puklavec/PIXSELL

Urednica posebnih digitalnih sadržaja na portalu N1 Durđica Klancir i glavna urednica portala Dnevnik.hr Lana Ružičić komentirale su u Točki na tjedan aktualne teme.

Ružičić kaže kako građani u slučaju sukoba predsjednika i premijera građani imaju “preširoku sliku”. “Svega smo se nagledali u toj tvrdoj kohabitaciji”, kaže.

U slučaju VSOA-e, Ružičić kaže da nije sigurna da je Plenković popustio iako on želi izgledati kako onaj koji je popustio. “Dogovor je vjerojatno blizu, Razgovaraju Lozančić i Medved, koji su nižih ega nego Milanović i Plenković. Ali ta priča neće biti završena, oni će se dogovoriti o čovjeku koji će biti prijelazno rješenje, ali njih dvojica moraju sjesti i dogovoriti se”, govori Ružičić dodajući da je nevjerojatno da njih dvojica ne sjedaju i ne dogovaraju se o tome tko će sjesti u tako važnu fotelju kao što je ona čelnika vojne tajne službe.

Plenković: Teret odgovornosti zbog neizbora šefa VSOA-e je na Milanoviću Josipović o imenovanju šefa VSOA-e: Ministar ne može sam predlagati kandidate

Klancir kaže kako je u pitanju vrlo neugodna situacija. “Apsolutno se sramotimo prema van, a šalje se i poruka unutarnjopolitičkoj sceni da više nema pitanja oko kojeg se nećemo zgrabiti i posvađati. I ova ucjena isprikom… Da, predsjednik nesmiljeno vrijeđa premijera, ali onda uslijedi i paljba iz drugog tabora. Mi već godinama svjedočimo razmjeni uvreda…”, govori Klancir, a Ružičić nastavlja da ni “Plenković nije baš cvjećka kad je u pitanju vrijeđane zastupnika”. “Sad on očekuje ispriku predsjednika, To je smiješno”, kaže Ružičić. “Nisu oni u vrtiću, to izgleda tako, a čak i djeca u vrtiću zajedno slažu kockice. Njih dvojica moraju”, kaže Ružičić. “Mi smo navikli da se sramotimo”, kaže podsjećajući da Hrvatska nema pola veleposlanika jer “njih dvojica ne podnose”. “Njihove funkcije nisu Andrej Plenković i Zoran Milanović, nego predsjednik Vlade i predsjednik države”, kaže.

“I jedan i drugi imaju veliki ego, ali je to dodatno potencirano time što sljedeće godine izlazimo na troje izbore. Milanović zna da svojom grubom, prostačkom retorikom gubi u biračkom tijelu koje ga je dovelo na vlast. Rekla bih da se pomirio da u tom bazenu ne može više računati na podršku pa sad grabi u ovom drugom bazenu. Kako će to završiti, vidjet ćemo. I Plenković ima te izbore i on mora pokazati da nije on neki slabić kojeg je Milanović svojom retorikom porazio”, govori Ružičić.

Zabrana novinaru

Govoreći o zabrani dolaska na konferenciju za novinare na Pantovčak novinaru Jutarnjeg lista, Ružičić kaže kako smatra da je u pitanju potpuno nepotreban i skandalozan potez. Predsjednik je organizirao konferenciju pa onda zabranio ulaz novinaru i Ružičić smatra da je to zaista nedopustivo.

Klancir kaže kako političari mogu komentirati medije, ali da se ne smije zaboraviti da oni to čine iz pozicije moći. I premijer i predsjednik često to čine. “Predsjednik je imao pravo izreći svoj stav o tome što misli o obilježavanju obljetnice Slobodne Dalmacije. … Ali, on to nije rekao tako, ali sve to nema veze s time… Naravno da novinari moraju imati pravo pristupa informacijama i imaju pravo doći na pressicu, imaju pravo na dostojanstven tretman. Predsjednik i premijer često prelaze tu granicu, obreckavaju se na novinare i bezobrazno im se obraćaju”, kaže.

