Afera u HEP-u: Plenković računa na sinkopu građana, do izbora će sve zaboraviti

Urednica posebnih digitalnih sadržaja na portalu N1 Durđica Klancir i glavna urednica portala Dnevnik.hr Lana Ružičić komentirale su u Točki na tjedan aktualne teme.

Prema riječima naše Đurđice Klancir, izvidi koji provodi DORH sada služe kao alibi i HROTE-u da ne da transparentne podatke i cjelovite informacije o onome što se događalo u HEP-u. “Vidjeli smo da je i premijer izgledao kao netko tko zna da te informacije neće doći u javnost. Onim osmijehom, ima vremena… Vidimo da je započeo proces prikrivanja informacija. Ne, nije dobro da se u medijima borimo za komadiće informacija”, govori naša urednica posebnih digitalnih sadržaja dodajući da je potpuno neuvjerljivo to da Vlada nije imala dovoljno informacija za rekonstrukciju onoga što se dogodilo.

Ružičić smatra kako zbog ove afere neće ‘pasti glava’ ni ministru gospodarstva Damiru Filipoviću ni šefu HEP-a Frani Barbariću. “Znamo kako to ide u ovoj Vladi, Plenković se odriče nekoga kad dođe do toga da se hapsi. Ako već bude stisnut uza zid, mislim da će to pšrije biti Filipović nego Barbarić”, kaže Ružičić objašnjavajući da smatra kako je Barbarić bliži premijeru i smatra ga se utjecajnijim. Prema njenim riječima, ako premijer zaista ne zna što se dogodilo, to je gore nego sama činjenica da se dogodio kriminal. Klancir kaže kako ipak smatra da je premijer – znao.

“Što se tiče ovoga hoće li itko politički nastradati, mislim da se ide u zataškavanje. DOlazi izborna godina, premier se sigurno neće odreći još jednog ministra. S druge strane je moćni energetski lobi koji godinama vlada tom scenom i tu je isturen i njegov čovjek, s kojim je on i intimno povezan i pripadnik iste skupine u HDZ-u. Dirati u taj segment sigurno neće jer je mogao i ranije da je htio. Sjetimo se samo kad je HEP avansno platio velike količine plina koje je trebao dobiti od PPD-a bez ikakve garancije. Bilo je mnogo suspektnih situacija u koje se nikad nije diralo”, govori Klancir dodajući da se ta netransparentnost u energetskom sektoru potiče i s vrha. “Mnogo toga može biti mnogo transparentnije, a svi akteri su to izbjegavali”, kaže.

“Hrvatski građani do izbora će sve ovo zaboraviti, Plenković računa na tu sinkopu građana”, kaže Ružičić.

Klancir kaže kako je to instrument vlasti: “Građane se želi ostaviti u maglici u kojoj je puno toga nejasno. Ono na čeu premijer inzistira je – pustite, čekamo cjelovitu sliku, možda je nešto pogrešno interpretirano… Kad točno ne interpretirate tko je odgovoran za koji segment, vi ostavljate aferu u magli”, govori Klancir.

