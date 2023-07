Josipović o imenovanju šefa VSOA-e: Ministar ne može sam predlagati kandidate

Podijeli :

Sukob predsjednika i premijera oko imenovanja ravnatelja VSOA-e došao je do vrhunca. Nakon sinoćnjeg obraćanja predsjednika Zorana Milanovića, danas se oglasio i premijer Andrej Plenković. Predsjednikovo obraćanje nazvao je "blesimetar poslanicom" te je poručio da je Milanović iznio niz lažnih teza. Bivši predsjednik Republike, Ivo Josipović kaže da se zbog njihove svađe, sad nalazimo u izvanrednoj situaciji.

Premijer Andrej Plenković je danas otišao čak i korak dalje te predsjedniku Zoranu Milanoviću predložio da javno ovlasti potpredsjednika Vlade i ministra branitelja Tomu Medveda kao predsjednika savjeta od strane vlade kako bi završili konzultacije.

“Ovlašćujem Medveda da vodi razgovore s njegovim predstavnicima: a) o imenovanju šefa VSOA-e i b) da se dogovori pravni način kako tehnički usuglasiti rješenje za funkcioniranje VSOA-e nakon što istekne mandat Kinderu. Dakle, dvije političke geste”, predložio je premijer Plenković.

Tako je iz cijele priče maknuo ministra Marija Banožića koji je, kako se može iščitati iz izjava predsjednika Milanovića, bio najveća prepreka bilo kakvom dogovoru.

Međutim, dok Predsjednik Republike ne odgovori premijeru, nalazimo se u jednoj vrsti izvanredne situacije.

“Hrvatska ovo ne zaslužuje”

Potvrdio je to i za N1 televiziju i bivši predsjednik Republike Ivo Josipović koji kaže da se već dulje vremena nalazimo u jednoj posebnoj situaciji, jer, kako kaže Josipović, čim premijer i Vlada i Predsjednik Republike ne surađuju, a to im je ustavna dužnost, onda je to izvanredna situacija.

“Ona je vidljiva naravno po činjenicama da se ne imenuju veleposlanici, sad oko izbora ravnatelja VSOA-e. Ali još veći problem je mijenjanje klime u društvu, stvaranje zle krvi koja se osjeti na svakom koraku”, kaže bivši predsjednik.

Kaže da naši najviši dužnosnici moraju surađivati i kad se ne vole jer im to Ustav nalaže.

Na pitanje nalazimo li se pred ustavnom krizom, bivši predsjednik odgovara da može zamisliti neke različite varijante i neka rješenja, ali, naglašava, ne bi našim najvišim dužnosnicima sugerirao nikakvu posebnu odluku i dodaje da se mogao naći kompromis.

“Ja se samo nadam da tu krizu koja bi nastala odlaskom odlaskom sadašnjeg ravnatelja i nepopunjavanjem tog mjesta nećemo doživjeti jer to Hrvatska ne zaslužuje”, kaže Josipović.

“Stvar je dogovora”

Komentirao je i obraćanje predsjednika Milanovića.

“Glavna poanta obraćanja je bila, da vlada namjerava napraviti protuustavnu okupaciju VSOA-e i on je to naglasio. Pod pretpostavkom da je to tako, da je predsjednik potpuno u pravu to bi bilo neustavno. Članak Ustava 103. kaže, čak ne ravnatelje, već čelnike, privremene ili ne, o njima suodlučuju predsjednik i premijer. Danas je premijer rekao da to nije plan i to mi je drago, jer bi takvo imenovanje, kad bi se dogodilo, bio ozbiljan nasrtaj na Ustav”, kaže bivši predsjednik.

Na pitanje koja bi bila kompromisna rješenja u ovoj situaciji, Josipović kaže kako ne bi o tome govorio. “Mislim da bi premijera i predsjednika trebalo pustiti da bez pritiska naprave što moraju. Ne bi se ni gurao gdje mi nije mjesto”, kaže bivši predsjednik.

S obzirom na to da ovo nije prvi slučaj u kojem se propituju ustavne ovlasti, Josipovića smo upitali može li iz perspektive bivšeg predsjednika reći po Ustavu kako teče procedura imenovanja šefova tajnih službi.

“Tako da se predsjednik i premijer dogovore”, kaže Josipović i dodaje da je imao priliku surađivati s dva premijera Jadrankom Kosor i trenutnim predsjednikom Milanovićem dok je bio premijer. “Dakle stvar je dogovora, prvo neformalnog, a onda se formalizira zajednički prijedlog zajedničkom odlukom kako to Ustav nalaže. Tako da se ta procedura ne može mijenjati zakonom ili pravilnikom već samo promjenom Ustava. To se u ovom trenutku ne može i neće dogoditi, tako da ostaje da, bez obzira na osobne netrpeljivosti, koje treba zatomiti, naša dva najviša dužnosnika moraju sjesti za stol, telefon, kako god, mogu i golubovima pismonošama, samo nek se dogovore”, kaže bivši predsjednik.

“Sve ostalo bi bilo neustavno”

A o ulozi ministra obrane, koji po zakonu predlaže kandidate, Josipović kaže da to što piše u zakonu nije baš sasvim u skladu s Ustavom. “Jedina moguća interpretacija je ta da on formalno, nakon dogovora predsjednika i premijera, šalje pisani akt o već usuglašenom prijedlogu jer sve ostalo bi bilo neustavno“, kaže bivši predjednik i naglašava da ministar ne može samostalno predlagati kandidate za ravnatelja VSOA-e.

Na kometar je prijedlog Vlade kojeg je poslala Predsjedniku na usuglašavanje, a koji na njega nije odgovorio, a za kojeg iz Ureda predsjednika kažu da ga neće ni razmatrati, protuustavan Josipović kaže da ne postoji u formalnom smislu prijedlog Vlade. “Vlada s tim kao takva nema ništa. Usuglašavanje predsjednika i permijera, jer tajne službe su primarno servisi predsjednika i premijera, naravno uz resorno servisiranje, s obzirom na nadležnost nekih drugih državnih tijela”, kaže Josipović i ističe da predsjednik i premijer odlučuju i o upravljanu i postavljanju ciljeva tajnih službi.

“To što je Vlada nešto poslala ja jedino mogu interpretirat kao neformalni akt, jer u formalnom smislu vlada ne može ništa predlagati”, kaže Josipović.

Bivši predsjednik ističe i da cijela procedura počinje razgovorom predsjednika i premijera.

Govorio je i o ulozi Sabora u ovom cijelom procesu.

“Kad dogovori psotoji, Sabor daje nekakvo savjetodavno mišljenje, ali Sabor ne odlučuje o imenovanju”, kaže Josipović.

Premijer je danas rekao da je predsjednik Milanović u svom obraćanju iznio prijetnje časnicima hrvatske vojske koja glasi ‘pazite dobro ako vam kontaktira ministar obrane ili ministar hrvatskih branitelja i pita vas biste li htjeli biti kandidat za neku dužnost za koju se očekuje supotpis’.”Poruka je: ako slučajno pristanete, a došli ste od strane Vlade, automatski ste diskvalificirani”, naveo je Plenković.

Bivšeg predsjednika zamolili smo da komentira navodne prijetnje i da nam kaže kakve su Ustavne ovlasti predsjednika po tom pitanju, odnosno, što on stvarno i može napraviti.

“Predsjednik ima mogućnost da bez ikakvog posebnog razloga umirovi djelatne vojne osobe. One u tom trenutku odlaze u punu mirovinu, ali su onda eliminirane iz sustava”, kaže Josipović i podsjeća da je to napravio i predsjednik Stjepan Mesić.

“Hrvatska zaslužuje minimum stabilnosti”

A druga je priča ta da bi takav čin bio konastatacija predjsednika da se djelatna vojna osoba umješala i počela baviti politikom. “Dakle ja ne mogu reći da bi to bilo nezakonito, ali je dokaz loših odnosa i to ne bi bilo dobro”, kaže Josipović i naglašava da bi volio da se to ne dogodi jer Hrvatska zaslužuje minimum stabilnosti i dogovora dva brda.

Takođe, bivši predsjednik kaže da s obzirom na sve svađe predsjednika s premijerom i njegovim ministrima da bi bilo najbolje da se organizira mirovni skup.

Rekao je da se s Milanovićem oko imenovanja ravnatelja civilnih službi, SOA-e, dogovorio odmah i da je prihvatio prjiedlog premijera, dok su načelu VSOA-e ostali čelnici do svog neslavnog kraja. Također kaže da je su na njegov prijedlog imenovani čelnici Vijeća za nacionalnu sigurnost i za Službu koja kontrolira zakonitost tajnih mjera. Bilo je različitih mišljenja oko prijedloga ravnatelja VSOA-e između premijerke Jadranke Kosor i njega, ali da oni nisu dopustili da od toga nastane javna afera.

