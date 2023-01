U Čistoći za iste poslove zarađuju najmanje od radnika svih podružnica Holdinga

Podijeli :

Izvor: N1

Sanja Ožić iz Sindikata hrvatskog vozača koji zastupa vozače u podružnici Čistoća gostovala je u N1 studiju gdje je komentirala proces mirenja između Holdinga i radnika Čistoće.

“Danas se nastavlja postupak mirenja. Mi smo dobili tužbu za privremenu mjeru prekida nezakonitog štrajka koju je Holding povukao, a to je bio preduvjet da se mirenje nastavi. Prvo, to nije bio nezakoniti štrajk nego bunt radnika kojeg sindikati nisu organizirali pa nije bilo ni osnove da nas tuže. Danas su to osvijestili tako da je tužba povučena i postupak mirenja se nastavio. Vjerujem da će postupak mirenja završiti do 31. siječnja, nakon čega se očekuje sistematizacija u kojoj će se definirati ključna pitanja za radnike – koeficijenti, osnovica, dodaci za rad.”

“Uprava je prihvatila pet zahtjeva radnika, a Tomašević je došao razgovarati o onima koji su ostali kao prijepor. Radnicima je bilo neobično važno da Tomašević dođe i potvrdi da će Uprava to razmatrati na način da se radnicima izađe u susret. Tomašević je i predsjednik skupštine zagrebačkog Holdinga. Drugim riječima, njegova je posljednja”

Istaknula je ključni problem radnika Čistoće. Naime, radnici ove podružnice zarađuju manje od radnika na istim ili sličnim poslovima u odtalim podružnicama zagrebačkog Holdinga. “Ono što bih htjela istaknuti je specifičnost podružnice Čistoća. Problem je što koeficijenti radnika nisu izjednačeni sa koeficijentima na istim poslovima. Vozači u Čistoći rade za koeficijent 2 i 20, a isti ili slični poslovi su u zagrebačkim cestama 2 i 40.”

“To je tako jer Uprava, uz sve naše zahtjeve, nije našla prioritetom da se ispravi ta nepravda prema radnicima. Nas je najviše u odnosu na sve ostale. Nas je 2000, to je veliki broj ljudi kojima biste vi morali napraviti korekciju. Ali ako vam 1100 ljudi potpiše da želi ići na prosvjed i ukazati na tu nepravdu pa izađu na ulicu, a vi reagirate nesmotreno kako je izreagirala uprava zagrebačkog Holdinga onda na kraju imate ovakvo gašenje požara kao jučer.”

Ožić naglašava da je realna plaća komunalnog radnika je 4000 s dodatcima na uvjete rada.

