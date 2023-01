Sindikat Čistoće: Radnici su slomljeni manipulacijama i popuštaju pod pritiscima

Podijeli :

Izvor: N1

Tomislav Kiš, Novi sindikat radnika Čistoće, u Dnevniku N1 je rekao da radnici Čistoće zapravo nisu dobili ništa osim obećanja.

“Ishod sastanka je pomalo razočaravajuć”, rekao je Tomislav Kiš i dodao:

Radnici Čistoće večeras nastavljaju s poslom Plaće u Čistoći: “Uvjeti su užasni, kao radnik nikad nisam ‘navukao’ na šest”

“Nije dogovoreno ništa, radnici nisu dobili ništa osim obećanja da će se zahtjevi razmotriti u procesu mirenja i kroz kolektivni ugovor. Danas je to izazvalo razočaranje. Pregovori su se vodili između radnika i uprave, a na molbu radnika se uključio sindikat jer nisu razumjeli sve. Radnici su slomljeni manipulacijama, prijetnjama koje su se prema njima vršile – nelegalni štrajk, sankcije kojima se prijetilo… To je populacija, to nisu znanstveni radnici, nisu navikli na tu dozu pritiska u svakodnevnom životu. Apeliram na gradsku upravu i upravu Holdinga da im napokon daju te koeficijente jer oni su to zaslužili.”

Kiš ističe da su božićnice i slično samo kozmetika. “Materijalni status se pomože povećati povećanjem osnovice i izjednačavanjem koeficijenta s drugim podružnicama u Holdingu. U Čistoći rade vjerojatno teži posao, a nisu jednako vrijedni.”

Na pitanje tko jamči da će se dogovor provesti, odgovara: “Sindikati nisu sudjelovali u ovoj akciji, formiranju zahtjeva, ali smo bili ovdje da ih ne ostavimo same, da ih ohrabrimo.”

O najavljenom nastavku pregovora u petak Kiš je istaknuo: “Večeras će štrajk vjerojatno biti prekinut. Ljudi su smoždeni i popuštaju pod pritiscima. Što se tiče petka, tražit će se ono što je ovdje dogovoreno, tj. stavljeno na stol. Garancije nema.”

