Dobrović: Ono što je Tomašević napravio je performans nalik Milanu Bandiću

Podijeli :

Izvor: Robert Anić/Pixsell

Slaven Dobrović, zastupnik zagrebačke skupštine Domovinskog pokreta gostovao je u Novom danu u kojem je komentirao štrajk radnika Čistoće.

“Ovo je bila akutna kriza koju je Tomislav Tomašević sredio. Ono što je on napravio je bio performans koji jako nalikuje Milanu Bandiću. Problem plaća i radnih uvjeta jako su važna pitanja, ali to je isplivalo na površinu zbog nečeg drugoga, to je zbog kaotičnog stanja jer je nova gradska uprava ušla u promjenu sustava nespremna”, rekao je.

Navodi kako je gradska vlast nespremna slušati preporuke i kritike.

U splitskoj policiji ispitivanja zbog nestanka ruske jahte U Hrvatskoj je potvrđen prvi slučaj zaraze krakenom: Capak otkrio detalje

“Uletjeli su u nešto što nije bilo potrebno i danas je sustav gospodarenja otpadom u daleko lošijoj situaciji nego prije godinu, dvije. Počelo je s time da su snimljeni radnici kojo su pokupili materijal koji je bio pripremljen kao sekundarna sirovina, oni su to sve stavili u isto vozilo i odvezli. Sad je u pitanju otkrivanje neprincipijelnosti gradskog sustava i vidimo da se odvajanje otpada u praksi ne događa. Možemo primijetiti kako su se sad posebno uznemirili jer je to izašlo na vidjelo. Ako je gradski sustav i prije uvođenja plavih vrećica trpio 30 milijuna troška, a onda kreće u sustav pojačanog odvajanja otpada s čime se hvali da je odvajanje 50 posto, a ne čini ništa da bi izbjegao taj troška, s čime, sa sortirnicom?”, upitao je Dobrović.

Dobrović kaže kako se Tomašević uhvatio starih projekata i megalomaske sortirnice za koju će trebati 7 ili 8 godina, ili će odabrati kompostiranje u Novskoj.

“Kao osoba koja je vrlo vješto kritizirala te klijentelističke projekte, sad u ulozi upravitelja nije napravio ništa, a krenuo je u odvojeno prikupljanje s plavim vrećicama i stvorio kaotično stanje na koncu apsurda jer su ti radnici zapravo smanjili trošak za svoje poduzeće. Ispada da se stvara šteta čineći ono što bi trebalo biti dobro. Građani gube povjerenje jer smo svi zbunjeni. Znamo da je ispravno odvajati otpad, ali u ovom sustavu i kaosu to generira trošak. I Bandić je krenuo u odvojeno prikupljanje bez infrastrukture. To je shizofrena situacija da generirate jednu struju optpada, a niste za to spremni”, rekao je.

Smatra da ne preostaje ništa drugo nego da se borba radnika prelomi na trošak građana.

“Dobro da je Tomašević otišao među radnike, mislim da se šokirao. Otkud će stvoriti novac ako nije stvorio uvjete da od prikupljenog papira materijaliziramo tu situaciju i ostavrimo dobit njegim recikliranjem? Prilika je sad na plastici, a sad smo u minusu s njom, trebalo bi se doći bar do pozitivne nule”, rekao je pa je dodao: “Sad ne pričamo o biotpadu jer je sad hladno i ne širi se neugodan miris, ali Zagreb nema dovoljno kapaciteta ni za kompostiranje. To se može sagraditi u 6 mjeseci, pogledajte primjer Koprivnice. U čemu je probem da veliki uči od malih, oni su u par mjeseci sagradili kompostanu”.

Dobrović kaže kako se Tomašević još nije odlučio je li kompostanu u Novskoj ili nije jer je naslijedio projekte.

“Nema sumnje da je ova gradska uprava naslijedila veliki financijski problem. No, itekako bi pomoglo da onda pametno radi u komunalnom sektoru otpada. Kad se podvuče crta, on nije napravio dovoljno, kao da ne vidi što se mora napraviti. Rezultat je kaotično stanje i nered, a nered potiče novi nered. Građani s plavim vrećima gube motivaciju. Devaluira se cijela ta situacija”, zaključio je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.đ