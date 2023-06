U domove zdravlja uskoro stižu psihijatri i psiholozi

Podijeli :

Uspostava psiholoških timova i dispanzera za mentalno zdravlje pri domovima zdravlja, u sklopu kojih će djelovati i mobilni timovi koji će ići u kućne posjete pacijentima, jedna je od prvih reformskih mjera koja bi trebala zaživjeti u sklopu sveobuhvatne reforme zdravstva, najavljuje resorno ministarstvo, piše Večernji list.

Kako doznaje dnevnik u ovim timovima radit će klinički psiholog, specijalist psihijatrije, socijalni pedagog, defektolog, socijalni radnik i medicinska sestra, kako bi se pravovremeno pružila stručna pomoć građanima svih dobnih skupina i provela prevencija među djecom i mladima.

Za program su zasad pokazali interes Dom zdravlja Zagreb – Istok, Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije, Dom zdravlja Međimurske županije, Dom zdravlja Osječko-baranjske županije, Dom zdravlja Krapinsko-zagorske i niz drugih.

“U tom kontekstu osnovana je Radna skupina u Ministarstvu zdravstva, preliminarno razgovaramo s domovima zdravlja i HZZO-om i kada osiguramo sve preduvjete, krećemo s realizacijom Posebnog programa osnaživanja mentalnog zdravlja”, navode iz Ministarstva zdravstva.

Vijest je i to da građanima neće trebati uputnica liječnika obiteljske medicine da bi se obratili psihološkom timu ili dispanzeru mentalnog zdravlja u domu zdravlja. To je posebno bitno kod psihijatrijske pomoći koju pacijenti često i ne pokušavaju potražiti zbog stigme koju to nosi sa sobom.

Psiholozi će se u domovima zdravlja baviti diferencijalnom dijagnostikom, psihologijskom obradom i liječenjem pacijenta koji ne zahtijevaju ulazak u bolnički sustav. U dispanzerima će se provoditi i trijaža jer će se – zbog dostupnosti usluge – moći na vrijeme usmjeriti i prepoznati pacijente koji zahtijevaju i bolničko liječenje.

Iz Ministarstva naglašavaju da je to posebno bitno s obzirom na “incidenciju poremećaja na planu mentalnog zdravlja, ali i broja pokušaja i izvršenih suicida”. Dodaju da će se u domove zdravlja moći uputiti i djecu, a rad će uključivati i podršku roditeljima.

Važnost osnivanja psihološ kih timova i otvaranja dispanzera za mentalno zdravlje u domovima zdravlja u vrijeme porasta mentalnih poteškoća općenito, a posebno kod mladih, ne može se prenaglasiti. Nažalost, u odgovoru Ministarstva zdravstva nisu navedeni nikakvi rokovi u kojima će se otvoriti dispanzeri, ali s obzirom na potrebe, za očekivati je da bi to trebalo biti brzo, piše novinarka Večernjeg lista Nataša Vlašić-Smrekar.

