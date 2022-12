U ovom gradu umirovljenike daruju s nevjerojatnih 4000 kuna

Podijeli :

Brojni gradovi i općine, od najmanjih do najvećih, osigurali su božićnice za svoje umirovljenike, uglavnom iznose od 200 do 500 kuna, no u Umagu i ove godine idu i do 4000 kuna.

Svi umaški umirovljenici koji ispunjavaju uvjete koje je propisao grad, primit će božićnice od 1000 do čak 4000 kuna.

Toliko će, naime, dobiti oni čija je mirovina jednaka ili manja od 1.000 kuna. Za one s mirovinom do 1500 kuna, božićnica iznosi 2500, a za umirovljenike s mirovinom do 2000 kuna iznosi 1000 kuna. Takve božićnice Umag je isplatio i prošle godine.

Razloga za zadovoljstvo imaju i opatijski umirovljenici, božićnice im se kreću u iznosima od 500, 600 kuna i 700 kuna.

Ovih dana Grad ih je izvijestio kako će idućega tjedna na račune svih koji ostvaruju to pravo, sjesti uplata za dopunsko zdravstveno osiguranje od 840 kuna.

Božićnice isplaćuju sva četiri velika grada

Božićnice će isplatiti sva četiri velika grada, najmanje će dobiti zagrebački umirovljenici, po 200 kuna, ali to je dvostruko više u odnosu na prethodne godine kada su dobivali po sto kuna.

Dobit će je umirovljenici s primanjima do 1700 kuna, njih 6650, za što je Grad osigurao 1, 3 milijuna kuna.

Božićnice za oko 5500 umirovljenika i najpotrebitijih Splićana kreću se od 300 do čak 1000 kuna, koliko će iznositi za njegovatelje.

Ovisno o ukupnim prihodima, božićnice splitskih umirovljenika iznose 500, 400 i 300 kuna. Po 300 kuna dobit će i korisnici osobne invalidnine, te zajamčene minimalne naknade.

Rijeka je povećala božićnice za umirovljenike i osobe starije od 65 godina bez osobnih prihoda s 300 na 400 kuna. Prvi put dobit će ih i dugotrajno nezaposlene osobe starije od 50 godina u iznosu od 300 kuna. U gradskoj blagajni izdvojeno je 1,1 milijun kuna.

Za isplatu božićnica umirovljenicima Osijek je osigurao 1,5 milijuna kuna, procjena je da će ju dobiti njih oko 10.000. Podijeljene su u pet razreda i kreću se od 100 do 400 kuna.

Gospić: Božićnica za socijalno ugrožene

Božićnice isplaćuju i gradovi zagrebačkog prstena: Samobor je za božićnice izdvojio 800.000 kuna, u Jastrebarskom će je dobiti 400 umirovljenika više nego prijašnjih godina, Dugo Selo daje po 300 kuna umirovljenicima s mirovinom do 3000 kuna, Zaprešić pak svim umirovljenicima po 200 kuna.

Božićnice od 200 kuna dijeli i Čakovec, dobit će ih umirovljenici s mirovinom manjom od 2501 kuna, a po prvi puta i svi primatelji osobne invalidnine.

Gospić je i ove godine osigurao 300 kuna božićnice za socijalno ugrožene građane, nepokretnim i nemoćnim osobama bit će dostavlja u domove.

Isti iznos daje i Požega, uvjet je da mirovina sa svim dodacima ne prelazi 1500 kuna.

Obala, otoci, Zagora

Makarski umirovljenici dobit će 300 kuna božićnice, bit će im isplaćena na račune, prijašnjih godina dobivali su bonove.

Po 250 kuna božićnice dobit će imotski umirovljenici s mirovinom do 2500 kuna. Sinjski umirovljenici, nezaposleni, korisnici nacionalne naknade za starije osobe, stariji od 65 godina bez primanja, roditelji-njegovatelji i njegovatelji s prebivalištem u Sinju dobit će božićnicu od 300 do 400 kuna.

Umirovljenicima s mirovinom do 1000 kuna i osobama starijim od 65 godina koje nemaju mirovinu, Grad Supetar daje božićnicu od 300 kuna. Sto kuna manje umirovljenicima s mirovinom od 1000,01 do 2000 kuna.

I općine dijele božićnice

Božićnice dijele i općine, Antunovac će ih dati u iznosu od 300, 250 i 200 kuna, ovisno o iznosu mirovine.

Općina Klis božićnicu od 200 kuna daje u obliku bona jednog trgovačkog lanca, a uz umirovljenike dobit će je i invalidi Domovinskog rata, nezaposleni, korisnici zajamčene minimalne naknade, samohrani roditelji.

U Svetom Filipu i Jakovu božićnice iznose 200, 300, 400 i 500 kuna, ovisno o mirovini. Najizdašniju božićnicu, 500 kuna, dobit će umirovljenici čija je mirovina manja od 500 kuna.

Koliko će gradova i općina ove godine isplatiti božićnice teško je precizno reći. U Udruzi gradova ne vode takvu evidenciju, a navedeni podaci o božićnicama temelje se na podacima gradova i općina.

Procjena je da je prošle godine božićnice isplatila gotovo polovica od 127 hrvatskih gradova.