U SDP stigle tri kandidature za predsjednika stranke

Slavko Midzor/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić, Mladen Kešer, i Mirando Mrsić predali su u četvrtak svoje kandidature za mjesto predsjednika SDP-a te ukratko predstavili programe, među kojima su poticanje razvoja umjesto rasta, osnivanje vlade u sjeni i više ovlasti županijskim organizacijama.

Osim njih svoje su kandidature najavili potpredsjednica Foruma žena SDP-a Sanja Major, saborski zastupnik i bivši ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić te gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.

Saborski zastupnik i bivši ministar prometa Siniša Hajdaš Dončić kao glavne fokuse svog djelovanja naveo je umirovljenike, poljoprivredu, energetiku i promet. Sindikate je nazvao prijateljima SDP-a, baš kao i male i srednje poduzetnike.

Hajdaš Dončić: Razvoj, a ne rast

“Pokušat ću u javni diskurs umjesto riječi ‘rast’ staviti riječ ‘razvoj’ jer bez djela državnog intervencionizma u ekonomiju, nažalost, naša depopulacijska područja neće uspjeti preživjeti ovu globalnu utakmicu. Dakle razvoj, a ne rast”, rekao je Hajdaš Dončić na konferenciji za medije.

Aktualni potpredsjednik stranke kazao je što planira s porezom na ekstraprofit i porezom na, ukoliko bi SDP ponovno upravljao zemljom. Porez na ekstraprofit plaćale bi velike korporacije u energetskom sektoru, bankarstvu i telekomu, dok bi porez na nekretnine plaćali građani koji posjeduju više od dvije nekretnine, i to progresivno za svaku sljedeću nekretninu.

“Iz toga se može stvoriti fond za javno zdravstvo koje mjesečno stvara gubitke od oko 200 milijuna eura ili fond za priuštivo stanovanje koje je jedan od najvećih problema, ne samo u Hrvatskoj nego i u Europskoj uniji”, istaknuo je.

Kešer: Osnovat ću vladu u sjeni

Za mjesto predsjednika SDP-a natječe se i načelnik općine Kalnik Mladen Kešer. On je svoju kandidaturu predao jučer, ali je zbog komemoracije i sprovoda Freda Matića konferenciju za novinare održao danas. U slučaju da naslijedi Peđu Grbina, najavio je osnivanje vlade u sjeni.

Analitičar o kandidatima za šefa SDP-a: “Hajdaš Dončić ima prednost, ali ne nudi promjenu. Oni koji je nude, kasne za njim” Još jedan poznati SDP-ovac najavio kandidaturu za šefa stranke

“SDP je to maknuo sa strane jer se ljudi nisu htjeli izložiti i preuzeti odgovornost u oporbi. Bez obzira što je u oporbi, SDP mora imati vladu u sjeni. To znači da ću do kraja rujna obavijestiti tko će voditi buduće resore kako bi jasno poručili našim građanima da imaju alternativu današnjem HDZ-u”, rekao je Kešer.

Osnivanje vlade u sjeni nije jedina promjena koja se tiče organizacije stranke. Načelnik općine Kalnik govorio je o osnivanju gospodarskog foruma koje će se baviti poduzetništvom, inovacijama i razvojem te kadrovskog odjela.

“Kadrovski odjel bi mogao prepoznati na terenu ljude koji mogu dati određena rješenja, kao što u nogometu postoje skauti koji gledaju nekog dobrog, fantastičnog golmana koji na kraju završi u Realu ili Barceloni. Mi imamo jako dobre članice i članove ali su u drugom planu”. kazao je.

Mrsić najavio kadrovsku obnovu

Kešer je također kritizirao izbacivanje članova zbog neplaćanja članarina te poručio da će, ako pobijedi, ubuduće svi članovi plaćati ‘evidencijsku’ članarinu od jedan euro godišnje, a dužnosnici i namještenici će plaćati i ‘participacijsku’ članarinu.

Kandidaturu za predsjednika predao je i bivši ministar rada i mirovinskog sustava Mirando Mrsić. Kazao je da su stranci potrebne promjene, odnosno odmak od dosadašnje oporbene politike koja je, kako tvrdi, odgovarala samo dijelu stranačkog vodstva.

“Ne možemo biti niti Radnička fronta, niti Fokus niti Možemo. SDP može biti samo SDP. U proteklim izbornim ciklusima izgubili smo iz vida koga mi zastupamo, tko su naši glasači. Očito dosadašnja oporbena politika ne daje uspjeha i nije dovoljno prepoznata”, naglasio je.

U slučaju pobjede, Mrsić je najavio kadrovsku obnovu te davanje više ovlasti županijskim organizacijama stranke.

“Nikada nisam bio za dogovore ispod stola, stvaranje lista mojih i tvojih. Ovi izbori bi trebali dokazati da još imamo snage u stranci othrvati se tim uzusima. I za kraj, odluke se donose na Iblerovu trgu, a ne negdje drugdje i na tome ću inzistirati”, poručio je.

