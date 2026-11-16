ŠTRAJK MLADIH
Učenici i studenti najavili bojkot nastave u pet gradova: "Želimo budućnost u Hrvatskoj"
Učenici srednjih škola i studenti u pet hrvatskih gradova najavili su cjelodnevni bojkot nastave 20. studenoga, pridružujući se međunarodnom štrajku mladih kojim žele upozoriti na visoke životne troškove, probleme sa stanovanjem, stanje javnih usluga i militarizaciju.
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Štrajk mladih u Hrvatskoj organizira inicijativa istog imena, a dio je međunarodnog pokreta International Youth Strike. Pod sloganom "Za našu budućnost, ne njihove ratove" prosvjedi su najavljeni u 25 europskih zemalja.
Organizatori poručuju da jednodnevnim bojkotom žele skrenuti pozornost javnosti i Vlade na probleme s kojima se suočavaju mladi u Hrvatskoj.
"Cjelodnevnim bojkotom nastave želimo poslati jasnu poruku široj javnosti i vladi - mladi žele budućnost u Hrvatskoj, omogućite nam ju!", naveli su u priopćenju upućenom medijima.
Među zahtjevima inicijative su osiguravanje dostupnijeg i financijski pristupačnijeg stanovanja za mlade, smanjenje troškova života te podizanje kvalitete zdravstvenog sustava, obrazovanja i znanosti.
Zalažu se i za demilitarizaciju, kao i za rješavanje problema uništavanja okoliša te sprečavanje budućeg ekocida.
Bojkot u pet gradova
Prema najavi organizatora, u štrajku bi trebali sudjelovati učenici i studenti iz više srednjih škola i fakulteta u Zagrebu, Rijeci, Puli, Zadru i Osijeku.
Popis obrazovnih ustanova koje će se pridružiti bojkotu još nije objavljen. Organizatori su najavili da će ga objaviti uoči štrajka na svom Instagram profilu @strajk_mladih.hr.
Pozvali su i medije da 20. studenoga posjete škole i fakultete koji će sudjelovati u akciji te izvještavaju o aktivnostima učenika i studenata.
Ističu da je riječ tek o početku njihova djelovanja te da ne namjeravaju odustati nakon jednodnevnog bojkota.
"Naš štrajk započinje 20.11., ali ne planiramo stati na jednome danu i jednom štrajku, već se želimo ustrajno boriti za našu budućnost", poručili su organizatori.
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