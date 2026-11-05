Mladi u Hrvatskoj najavili prosvjede: Sociolog objasnio zašto Hrvati teško izlaze na ulice

"Nemamo veliku tradiciju građanskih prosvjeda za razliku od Srbije, koja je u zadnjih nekoliko desetljeća izgradila jedan momentum - da nema drugog načina za rješavanje problema političke autokracije i korupcije, osim ako ne izađete na ulice i ne dođe do oblika vrlo intenzivnog građanskog prosvjeda. To onda uđe u oblik načina na koji rješavate svoj politički problem. Slično je i u Francuskoj - ona je utemeljena na tome da revolucijom rješavate politički strukturni problem. Način na koji su definirali svoj odnos prema državi i svemu onome što narušava kvalitetu života jest da se jako brzo organiziraju, izlaze na ulice i traže svoja prava. Tako i u svim zemljama gdje postoji oblik takve tradicije i to je nešto što se naziva iskustvom prijeđenog puta - ako imate kroz povijest i različite generacije prenošenje iskustva, da vi kroz prosvjede ostvarujete cilj pa se politički organizirate, onda je puno lakše očekivati da nova generacija mladih, pritisnuti onim što se oko njih događa, kažu idemo mijenjati postojeći sustav."