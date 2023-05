Suci idu u bijeli štrajk, oglasio se i ministar Malenica

Podijeli :

Udruga hrvatskih sudaca, nezadovoljna prijedlogom povećanja osnovica za izračun plaća u pravosuđu, odlučila je poduzeti "mjere upozorenja". Prema njihovom priopćenju, mjerama se odgađaju sve radnje u prvostupanjskim postupcima, dok će se u drugostupanjskim postupcima održavati sjednice vijeća, ali neće otpremati odluke osim u hitnim predmetima u kojima bi mogle nastupiti nenadoknadive štete.

Priopćenje Upravnog odbora Udruge hrvatskih sudaca (UHS) prenosimo u cijelosti:

“Upravni odbor Udruge hrvatskih sudaca (UHS) ustraje kod zaključaka sa Zbora UHS-a od 31. ožujka 2023. i kod zaključaka sjednice Upravnog odbora UHS od 25. travnja 2023.

Zbog izostanka dijaloga sa izvršnom vlasti, UO UHS odlučio je o poduzimanju sljedećih mjera upozorenja:

U razdoblju od 8. do 19. svibnja 2023. odgađaju se sve radnje u prvostupanjskim postupcima, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta.

U istom razdoblju u drugostupanjskim postupcima održavat će se sjednice vijeća, ali se neće otpremati odluke, osim u hitnim predmetima u kojima bi mogla nastupiti nenadoknadiva šteta.

Za vrijeme trajanja mjera upozorenja suci koji provode mjere bit će na radnom mjestu i obavljati ostale poslove u okviru svoje sudačke dužnosti cijelo radno vrijeme”, stoji u priopćenju UHS-a.

Podsjetimo, Ministarstvo pravosuđa i uprave, nakon dodatnih analiza, predložilo je povećanje osnovice za izračun plaća svih pravosudnih dužnosnika za 8%, povećanje koeficijenta za prvostupanjske suce i zamjenike državnih odvjetnika na prvom stupnju s 3,54 na 4,21 te ostvarivanje prava na druga materijalna prava koja prema postojećem zakonodavnom okviru ne ostvaruju; pravo na naknadu za prijevoz u mjesto stanovanja, regres i božićnicu, priopćeno je iz resornog ministarstva.

Ovim prijedlogom plaće prvostupanjskih pravosudnih dužnosnika povećale bi se za više od 26%.

Malenica: “Očekujem da suci nastave s radom”

Ministar pravosuđa Ivan Malenica u razgovoru s reporterkom Tinom Kosor Giljević za N1 Dnevnik komentirao je odluku Udruge hrvatskih sudaca:

“Ja moram istaknuti uvodno da smo mi još prošle godine inicirali povećanje plaća, a pogotovo smo zadnjih mjesec dana o tome intenzivno razgovarali. Predvidjeli smo povećanja plaća pravosudnim dužnosnicima prvog stupnja, povećanje koeficijenta na 4,21 plus povećanje osnovnice 8% svim pravosudnim dužnosnicima i uz to još materijalna prava. Izračunali smo da bi za suce, odnosno pravosudne dužnosnike prvog stupnja to iznosilo mjesečno oko 513 eura u neto iznosu. Ono bi dobili povećanje osnovnice, povećanje koeficijenta i određena materijalna prava koja dosad nisu imali, a to su pravo na trošak prijevoza, božičnicu i na regres. To bi u neto iznosu bilo 513 eura mjesečno, što nije malo povećanje. Svjesni smo da se sucima dugo nije povećavala plaća. Predložili smo to radnoj skupini. Radna skupina nastavlja s radom sljedeći tjedan. Očekujem da suci nastave s radom. Uduga hrvatskih sudaca obuhvaća samo jedan dio hrvatskih sudaca. Vidjet ćemo koliko će ih se odazvati pozivu na bijeli štrajk”. Apeliram na Vrhovni sud i predsjednike sudova da osiguraju prvao na pristup sudu i na neometano suđenje za sve stranke”.

Dobronić: Štrajk nije primjeren sudačkom pozivu, ali ne može se isključiti

Ovo je prvi put u povijesti da imamo bijeli štrajk u našem sudstvu. Malenica komentira: “Mi smo u razogovorima s Udrugom hrvatskih sudaca rekli da idemo u dva koraka. Prvi korak je ovo sad interventno povećanje plaća, a drugi korak je indeksacija, stupnjavanje sudaca prvog stupnja i razgovor o drugim materijalnim pravima. Uz plaće sudaca, radimo i na reformi sustava plaća javnih službenika što je također bitna stvar, da svi u pravosuđu dobiju bolje plaće. To su dva smjera u koja idemo”.

Na pitanje o tome je li toliki problem da naši suci imaju računala koja rade, odovara: “To nije nikakav problem i mi svakodnevno rješavamo sve njihove probleme u smislu računalne opreme i uvjeta rada. Mi smo predvidjeli u sljedećih šest godina 333 milijuna eura za uložiti u pravosudnu infrastrukturu. Od digitalizacije, informatizacije, zgrada sudova i državnih odvjetništava”.

