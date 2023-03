Udruga sjena: Piletić je već prekršio obećanja koja nam je dao prošlo ljeto

Podijeli :

Robert Anic/PIXSELL

Marica Đogaš Mikulić iz udruga Sjena koja okuplja roditelje koji brinu o djeci ili osobama s teškoćama, U Newsnightu je komentirala promjene u Zakonu o osobnoj asistenciji kao i najave ministra Marina Piletića o promjenama u Zakonu o socijalnoj skrbi.

Govoreći o obećanjima da će se zakon poboljšati Marica Đogaš Mikulić je istaknula: “Ministar Piletić je već prekršio obećanja koja nam je dao prošlo ljeto. Sve što je obećao da se neće pojaviti u novom Zakonu o osobnoj asistenciji upravo se pojavilo. To je bio jedan od razloga zašto je došlo do prosvjeda.”

Piletić kapitulirao: “Korisnici socijalnih naknada se ne moraju bojati”

“Trebalo bi biti mjesta za naše probleme koje iznosimo godinama, treba doći do zaokreta u socijalnoj politici u Hrvatskoj jer ovo rezultira samo novim socijalnim slučajevima. Naglašavam posebno situaciju roditelja djece s teškoćama koji su prisiljeni potpisivati robovlasničke ugovore po kojima nemaju prava, radne statuse, nisu kreditno sposobni, ne mogu na APN aplicirati, to je rezultat 20-godišnjeg rada inih savjetnika i kreatora ovih politika što je porazno i žalosno. Napominjem da socijalne naknade nisu rješenje, trebaju nam kvalitetne i provedive socijalne usluge u vidu podrške. Nužno je sankcionirati kreatore takvih politika koji po 15 godina bruse zakon i kao rezultat imaju smanjenje usluga za korisnike, a još je poraznije kako se to prezentira – kao povećanje usluga što nije slučaj.”

“Murganić je glasala protiv našeg prava”

Što se tiče zahtjeva udruge Sjena da se naknada roditeljima djece s teškoćama produlji nekoliko mjeseci nakon smrti djeteta, jer oni bi se odmah idući dan, u takvom strašnom životnom trenutku, trebali prijaviti na burzu rada.

Miloš: Piletić nema dovoljno znanja o resoru da bi ga mogao kvalitetno voditi

“Ne postoji argument zašto se to ne bi moglo realizirati jer se radi o iznosu od 16 milijuna eura koji je zanemariv i oko 5.000 korisnika koji bi ostvarili to pravo. Nije mi jasno zašto to nije provedivo, trebalo bi pitati Plenkovića. Novac nikad nije problem i to su rekli iz više izvora. Ne postoji volja”, napominje Marica Đogaš Mikulić i dodaje:

“Nadam se da će shvatiti da smo i mi građani ove države i da zaslužujemo svoja prava. Nedavno je bio pokušaj za to pravo pa se dogodilo da je bivša ministrica Nada Murganić, koja se godinama zalagala za to pravo, glasala protiv tog prava.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.

Ako imate ove kronične bolesti, u Njemačkoj možete tri godine ranije u mirovinu Kupujete vinjete? Oprezno, lovci u mutnom samo čekaju da padnete u njihovu zamku