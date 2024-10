Strava u Zagrebu: Zbog silovanja djevojke iz Perua uhićen 28-godišnjak

Zbog brutalnog silovanja djevojke iz Perua, uhićen je 28-godišnji Zagrepčanin.

Ona se sva u modricama pojavila pred istražiteljima i prijavila da je silovana.

Detalji iskaza

Iz njezinog iskaza doznalo se da je prije nekog vremena stigla u Hrvatsku, a uz pomoć prijateljice došla je u kontakt s 28-godišnjakom. Iako nije odmah bila spremna priznati da mu je zapravo pružila seksualnu uslugu za novac, na kraju je potvrdila da je k njemu zapravo došla kao prostitutka.

Tijekom seksualnog odnosa koji je, prema riječima Peruanke, od samog početka bio žestok, 28-godišnjak je konzumirao drogu. On je nakon uhićenja istražitelje uvjeravao da je i djevojka konzumirala drogu, no to nije dokazano.

U jednom trenutku 28-godišnjaku se očito potpuno pomračio um te je Peruanku počeo udarati. Prijetio joj je nastavljajući s njom seksualni odnos. Zbog toga je sada prijavljen za silovanje i to počinjeno na okrutan način te uz prijetnje. Kazneni zakon za to kazneno djelo propisuje do 12 godina zatvora.

Zagrebački liječnik osumnjičen za pokušaj silovanja pacijentice tijekom pregleda

“Policijski službenici Policijske uprave zagrebačke dovršili su početkom listopada kriminalističko istraživanje nad 28-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela protiv spolne slobode na štetu strane državljanke.

Policijski službenici su pronašli i uhitili 28-godišnjaka, a temeljem sudskog naloga obavljena je pretraga doma i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni kao i pretraga njegovog osobnog automobila. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu”, potvrđeno je za N1 iz PU zagrebačke.

