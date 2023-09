Uhićenje direktora Cesta Šibenik: “Htio je nametnuti robovlasnički sustav”

Podijeli :

Iz Šibenika se u Dnevnik N1 javio Robert Savić, predstavnik radnika u nadzornom odboru Ceste Šibenik, i govorio o ponašanju uhićenog direktora Roberta Miljkovića.

Radnici Cesta Šibenik prije nekoliko tjedana su štrajkali i upozoravali na nezakonitosti unutar tvrtke, a danas je direktor Robert Miljković završio u zatvoru.

“Nepravilnosti na koje smo mi upozoravali, nije to bilo samo za vrijeme štrajka, to traje od 11. mjeseca prošle godine. Tada je smijenjen jedan član nadzornog odbora. On je vidio nezakonite radnje i on je automatski bio smijenjen”, kaže Savić.

Savić smatra kako je tek otvorena Pandorina kutija načina na koji su Ceste Šibenik oštećene.

“Ima jedna cesta koja je asfaltirana, prema privatnom imanju, prema Skradinu nekih 600 metara. Ali ima tu i lažiranja putnih naloga, dosta njegovih malverzacija, njegovih prijetnji, da ne kažem isplate svoje dvije plaće, protuzakonite, mijenjanje i lažriranje datuma isplate splaća. A nama dok smo bili u legalnom štrajku, nije htio isplatiti plaću”, poručuje Savić i dodaje kako mu je za dva mjeseca tijekom štrajka isplaćeno oko 700 eura plaće.

Kaže da je štrajk započeo zbog pokušaja uvođenja novog pravilnika o radu koji je išao na štetu radnika.

“Pokušao je, sad je to zamrznuto, pravilnik o radu gdje je htio nametnuti robovlasnički sustav – da jedan radnik obavlja tri posla, tri funkcije, da ima tri ugovora. Točnije ima jedan ugovor kao cestar, a ovi ostali kako mu se svidi. Mogu danas biti vozač kamiona, sutra se ja njemu ne sviđam i on mene miče s te funkcije, baca me u cestara”, rekao je Savić.

Navodi da je bilo brojnih prijetnji i da je njih četvero dobilo izvanredne otkaze.

“Nas četiri je dobilo izvanredne otkaze, a firma je obezglavljena. Ja sam tamo 20 godina i ta je firma dobro poslovala, a oni su sad napravili firmu slučaj. Dobio sam izvaredni otkaz koji mi nije mogao dati, onda je on to povukao i donio drugu odluku da se ja vraćam na posao, ali da sam suspendiran, ja dolazim na posao, s ljudima nema tko upravljati, trenutno mi imamo gubitke, za koje netko mora odgovarati.”

“Oni se prozivaju da smo mi na tržištu. Jesmo, ali potpisujemo ugovore s hrvatskim cestama, županijskim cestama, općinama… Mi sad imamo 25 milijuna eura za odraditi do kraja godine, ali oni nas sabotiraju da mi taj posao ne odradimo, ljudi su spremni, ali treba ljudima isplatiti plaće koje im nisu isplatili”, dodaje Savić.

