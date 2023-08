“Ceste Šibenik su obezglavljene, izvanredni otkazi politički motivirani”

Podijeli :

Duško Jaramaz/Pixsell

Predstavnik radnika u Nadzornom odboru (NO) Cesta Šibenik Robert Savić rekao je na konferenciji za novinare u petak kako je tvrtka svjesno obezglavljena, da su izvanredni otkazi četvorici radnika politički motivirani te da osnivač s NO i direktorom žele uništiti tvrtku.

Ceste Šibenik d.o.o. specijalizirane su za održavanje i zaštitu javnih i nerazvrstanih cesta na području Šibensko-kninske županije, a u 100-postotnom su vlasništvu županije.

Prekinut štrajk radnika radnika tvrtke Ceste Šibenik: “Postignut je dogovor” Radnik tvrtke Ceste Šibenik: “Svi štrajkaju osim direktora. On je baja”

Početkom kolovoza uručene su odluke o izvanrednim otkazima za nekoliko radnika Cesta Šibenik, zbog navodnog „poticanja ostalih radnika na nezakonitu obustavu rada“.

Na današnjoj konferenciji za novinare predstavnika radnika u Šibeniku iznesena je njihova strana priče o tome kako je došlo do izvanrednih otkaza.

Optužuju direktora Roberta Miljkovića i prokurista Cesta Šibenik Ivana Rajića da su odgovorni za izbjegavanje komunikacije s radnicima i lošu organizaciju unutar tvrtke.

“Ne znam kamo ovo vodi i gdje će završiti. Tvrtka je trenutno obezglavljena, znači da je svjesno ruše. Mi želimo da tvrtka opstane, nije stvar nas četvorice nego tu ima 108 ljudi u firmi. Ljudi me zovu, dođu ujutro na posao i nema ih tko rasporediti i reći tko će gdje ići raditi. Ne mogu se pohvatati repovi cijele firme jer to nije bezvezni posao – mi vodimo cijelu županiju”, rekao je Robert Savić, bivši zaposlenik i predstavnik u NO Cesta Šibenik.

“Nije mi jasno kako direktor već nije postavio neke druge rukovoditelje koji će organizirati posao”, dodao je Savić ustvrdivši kako svi oni zajedno sa županom žele uništiti i ugasiti Ceste Šibenik.

Tvrdi i kako je direktor tvrtke Robert Miljković nezakonito sebi naložio isplatu plaće

Osvrnuo se i na postavljanje Ivana Rajića, za prokuristu tvrtke, rekavši da je sudjelovao u donošenju nezakonitih odluka i na štetu radnika.

Na vrhu ljestvice: Hrvatske autoceste među najboljima u svijetu Autoceste u Beogradu i Novom Sadu bile blokirane, prosvjedi u još sedam gradova

“S kim će pregovarati kad je rukovoditelja Nadcestarije Šibenik Josipa Meića i mene potjerao iz tvrtke”, upitao je Savić. Radnici koji su dobili otkaz kažu da su upravo oni, koji su javno upozoravali na mogući kriminal u poduzeću, prvi ‘odstrijeljeni’, dodao je.

Ti radnici su dobili otkaze, jer su, kako je navedeno, poticali ostale na štrajk, a štrajkali su gotovo dva mjeseca nezadovoljni uvjetima rada, napomenuo je.

Rukovoditelj nadcestarije Šibenik Josip Meić rekao je i da je vodstvo tvrtke svjesno kako će izgubiti sudski spor s radnicima kojima su dali otkaz.

“Kad izgube spor, za njih odgovornosti nikakve nema, ni moralne ni materijalne. Sve će platiti radnici Cesta Šibenik i žitelji Šibensko-kninske županije”, upozorio je.

Cilj je odstraniti neke ljude da mogu sprovesti ono na to što od početka upozoravaju – uništiti firmu, samo još ne znamo za koga se to radi, ustvrdio je Meić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.