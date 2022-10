Ujević Berošu: Kad će liječnici s 3.000.000 prekovremenih na rad u dom zdravlja?

Podijeli:







Boris Ujević iz HUBOL-a, Ivica Belina iz Koordinacija udruga u zdravstvu i Dunja Ljubičić iz KoHOM-a komentirali su u Točki na tjedan reformu zdravstva.

Ivica Belina kaže kako je pozitivno to što je naglasak na prevenciji bolesti, ali preliminarni rezultati će se vidjeti kroz desetak godina, a pravi kroz trideset.

“Premalo se bavimo bolesnim ljudima koji su među nama i kvalitetom skrbi koju im pružamo. To je skroz promašena lopta”, tvrdi.

Boris Ujević je kritizirao konferenciju ministra Vilija Beroša o reformi zdravstva rekavši da jedino o čemu se preciznije govorilo je to da bolnice prelaze u državno vlasništvo.

“Nismo vidjeli nikakve pomake. Vidimo samo demotivirajuće dijelove u ovim zakonima, nikako motivirajuće za primarnu zdravstvenu zaštitu”, tvrdi Dunja Ljubičić.

Ističu da se na konferenciji nije govorilo o pedijatrima i ginekolozima, koji su isto dio primarne zdravstvene zaštitie, a kojih nema dovoljno.

Ujević za uvođenje sistematskih pregleda kaže da se time planira dodatno opteretiti primarnu zaštitu, koja je već previše opterećena i nema prostora za dodatno. S njime se slaže i Ljubičić koja kaže kako nije konkretno rečeno kad bi se sistematski pregledi trebali raditi, ne zna se kako su zamišljeni.

Stažiranje studenata i obiteljskoj medicini – loša odluka

Za stažiranje diplomiranih liječnika godinu dana u primarnoj obiteljskoj medicini kaže Ljubičić da je to veoma loša odluka.

“Puno studenata se protivi toj odluci i mi ih podržavamo jer mislimo da nemaju toliko znanja da dođu raditi u ambulantu kao što radi liječnik obiteljske medicine. Iz straha će zatrpati bolnicu nepotrebnim pregledima jer neće biti sigurni pa će pacijente slati u bolnicu”, ističe.

Ivica Belina isto dodaje da je to veliki problem jer su mladi liječnici u strahu da ne počine veliku pogrešku koja ih može obilježiti profesionalno do kraja života.

Jedna je od većih gluposti, tvrdi Boris Ujević, da trebaju vratiti dug i smatra da bi onda i svi trebali vratiti dug. Školovanje nije besplatno, dodaje, svi izdvajamo iz svojih plaća.

Komentirali su i opciju da se bolnički liječnici vrate kao gostujući u domove zdravlja.

“Koliko ljudi treba ići raditi u domove zdravlja, imamo li mi te ljude,… mi to ništa ne znamo. U bolničkom sustavu imamo više od tri milijuna prekovremenih sati. Ljudi rade prekovremeno jer nema dovoljno ljudi. Sad ćete uz manjak popunjavati neki drugi manjak”, navodi Ujević.

Liste čekanja

Belina ističe da liste čekanja nisu samostalna pojava nego su produkt toga što nemamo sustav kvalitete zdravstvene zaštite i sustav sigurnosti pacijenata.

“To rješenje da će HZZO odlučivati o tome koliko se može čekati na neku pretragu je nemoguće. To mora raditi stručno društvo u okviru smjernica liječenja. Imali smo funkcionalne domove zdravlja koje smo trideset godina uništavali i sada ih želimo restaurirati, ali nemamo dovoljno ljudi za to”, naglašava.

Ljubičić isto kaže kako to nije nešto novo, bilo je prije i sada se nastoji vratiti. Dodaje kako je to prije idealno funkcioniralo, ali sada bolnički liječnici imaju hrpu prekovremenih.

Boris Ujević ističe i daje problem to što se ne zna koliko koja procedura košta. “Znamo cijenu koju odredi HZZO, ali to nije realna cijena. Prvo bi trebalo odrediti koliko to zdravstvo stvarno košta, a ne koliko mi trošimo”, tvrdi.

Ivica Belina se isto slaže da bi se trebalo transparentno objaviti, “da dobijete račun i vidite”.

Ujević kaže kako na papiru svi osiguranici imaju pravo na sve, a u praksi se dugo čeka na neki pregled. “Kad imaš košaricu usluga znaš da ćeš to i dobiti”, kaže.

Belina dodaje da bi HZZO trebao reći koliko godišnje raspolaže s novaca i što može osigurati.

“Osiguranici bi trebali dobiti policu u kojoj jasno piše što se može i ne može koristiti, u kojem vremenu i kome se možete požaliti ako ne dobijete uslugu. Jedina skupina pacijenata koji dobivaju račun su pacijenti s hemofilijom jer je njihovo liječenje jako skupo. To je diskriminirajuće. Svi bi trebali dobivati račun”, smatra.

I Dunja Ljubičić se slaže da bi svi pacijenti trebali dobiti račun, da bude transparentno i da se vidi koliko se plaća.