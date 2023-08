Upozorenje! CZ objavila što smijete, a što ne smijete raditi kad prijete poplave

Podijeli :

Ziga Zivulovic jr./PIXSELL/F.A. BOBO

Civilna zaštita objavila je kako se zaštititi u slučaju poplava.

Nevrijeme koje je snažno zahvatilo Sloveniju, u petak je stiglo i u Hrvatsku. Nešto prije 13 sati za riječko i gospićko područje upaljen je crveni meteoalarm, i to zbog opasnosti od bujičnih i urbanih poplava. Upravo zbog toga Civilna zaštita na svojoj stranici objavila je savjete kako ostati siguran u tim situacijama.

Crveni alarm! Nevrijeme u Hrvatskoj, prijete poplave, olujni vjetar, tuča… Je li Zagreb spreman za novo nevrijeme? Evo što kaže Korlaet

Ako ste u kući, pišu, slušajući vijesti na radiju i televiziji, pripremite se za nadolazeći vodeni val, premjestite sve vrijedne stvari na viša mjesta kako biste ih sačuvali. Dodaju i da racionalno koristite prethodno pripremljene potrepštine za slučaj opasnosti, ali i da ne pijete vodu iz vodovoda i drugih izvora jer postoji mogućnost da je onečišćena.

“Ako nadležne službe pozovu na žurnu evakuaciju, odmah postupite prema pozivu kako biste iskoristili preporučene evakuacijske rute prije njihovog potapanja. Cijelo vrijeme slušajte radio”, piše Civilna zaštita.

Što ako ste na otvorenom?

Ako se, pak, u slučaju poplave zateknete na otvorenom, preporučuje se udaljavanje od mjesta ugroženog poplavom ako je to moguće. Popnite se na povišeno mjesto i ostanite tamo do dolaska pomoći. Izbjegavajte hodanje kroz poplavne vode, ako ste u automobilu i ne možete se bez rizika prevesti do sigurne pozicije, odmah ga napustite i popnite se na povišeno mjesto.

“Nakon poplave potrebno je surađivanje sa žurnim službama u čišćenju prostora, uklanjanju lešina uginulih životinja te svakako trebate provesti dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, bunara i otvorenih prostora kako bi izbjegli zdravstvene rizike”, zaključuju iz Civilne zaštite.

❗️Pratite vremenske prognoze i upozorenja @DHMZ_HR kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite➡️ https://t.co/ELiuCkSOJH

🌊Upute poplave⤵️ https://t.co/pyXZpUlYKu pic.twitter.com/GlikHrxSmg — Ravnateljstvo civilne zaštite MUP-RH (@RavnateljstvoCZ) August 4, 2023

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.