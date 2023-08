“Pokušavam zamisliti bi li premijer odbio doći da ga je Tuđman pozvao na prijem”

Podijeli :

Bivša premijerka RH Jadranka Kosor u Novom danu komentirala je nadolazeću obljetnicu VRO Oluje u Kninu, a osvrnula se i na turbulentan odnos premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića.

Kosor se prisjetila 1995. godine i istaknula je kako je za nju Oluja označila prekretnicu u karijeri, podsjećajući da je tih dana radila kao novinarka za Hrvatski radio, nakon čega ju je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman pozvao u svoju Vladu.

“Kao što se mnogi vjerojatno sjećaju, 26. kolovoza, nakon operacije Oluja, organiziran je Vlak slobode za Split. Ja sam iz vlaka izvještavala kao novinarka Hrvatskog radija, a nakon toga me je, vrlo brzo, predsjednik pozvao da idem na izbore kazavši da idem na listu. Rekao je da je to velika stranka i da u njoj treba više žena”, prisjetila se Kosor.

“Bili su to dani ponosa i slave. Pamtim kako smo mi novinari pratili svaku novu vijest da je oslobođeno neko selo, neki grad… Onda, naravno, to nevjerojatno uzbuženje i čista radost oko vijesti da je oslobođen Knin. Hrvatski radio tada je stalno vrtio poruku Tuđmana Srbima da ostanu, da su im zajamćena sva prava i sigurnost”, dodaje.

Ipak, bivša premijerka izrazila je žaljenje što se s vremenom izgubila, kako tvrdi, prava proslava Dana pobjede u Hrvatskoj.

“Što se tiče završetka formalnog dijela rata, Oluje, naravno da je to unijelo jedan novi zanos i elan, ponos na same sebe. To se u međuvremenu po putu izgubilo, kao da se ne znamo radovati i slaviti, ne znamo pravi značaj datuma koji se slavi. Mi slavimo Dan pobjede. Pogledajmo kako druge nacije slave taj dan. Veličanstvenim paradama, govorima, sjećanjem na te dane, kod nas se to sada gubi”, kazala je.

Govoreći o najnovijem političkom sukobu između premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Zorana Milanovića, Kosor je komentirala odbijanje nekih dužnosnika da prisustvuju predsjednikovom prijemu u povodu obljetnice Oluje. Smatra je da je ovo bila propuštena prilika za relaksaciju odnosa između Plenkovića i Milanovića te je naglasila važnost njihove suradnje u ozračju Dan pobjede.

“Ta prilika je u političkom kontekstu primjer propuštene prilike za relaksaciju odnosa između Milanovića i Plenkovića. Predsjednik Milanović je unatoč svim ovim prijeporima pozvao na prijem i predsjednika Vlade, Sabora i tri ministra, no nitko od njih ne želi doći. Pokušavam zamisliti bi li odbili doći da ih je pozvao Tuđman kao vrhovni zapovjednik na takvu svečanost”, kazala je Kosor.

“Što god tko mislio o Zoranu Milanoviću, on je na izborima pobijedio i ima izborni legitimitet. Milanović uz Dan pobjede, naš najveći praznik, pokušava napraviti mali most i mislim da je preko toga mosta trebalo prijeći. Trebali su doći Plenković, Jandroković i tri ministra, pružiti si ruke i reći: ‘Idemo slaviti Dan pobjede.’ To bi bila poruka koja bi omogućila rješavanje nagomilanih problema i relaksaciju odnosa”, dodaje.

Kosor je također prokomentirala sukob oko VSOA-e, istaknuvši da razmimoilaženje između Milanovića i Plenkovića ostavlja neriješena pitanja. Izrazila je nadu da će se situacija promijeniti te da će se fokus vratiti na važne teme poput hrvatskih branitelja i njihovih obitelji.

Uputila je za kraj poruku hrvatskim dužnosnicima.

“Još uvijek imaju vremena, još uvijek do navečer stignu promijeniti odluku i doći tamo. Uvijek netko treba imati snage napraviti prvi korak, shvatiti da mu neće pasti kruna s glave jer krunu nema. Uvijek je nakon toga jednostavnije i lakše. Međutim, budući da nam slijedi izborna godina, čini se da nekima i dalje više odgovara održavanje napetosti”, zaključila je Kosor.

