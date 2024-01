Plenković brani Zakon dok novinari prosvjeduju pred Vladom: “Ovo nije posljedica ničijih pritisaka”

Podijeli :

Igor Kralj/PIXSELL

Premijer Andrej Plenković otvorio je u srijedu 282. sjednicu Vlade.

Na dnevnom je redu bio prijedlog zakona o upravnim sporovima, a radi ublažavanja posljedica epidemije Vlada je izmijenila i dopuniti Odluku o interventnoj mjeri pomoći zbog izbijanja afričke svinjske kuge na području Hrvatske.

Plenković je na otvaranju sjednice naglasio važnost poljoprivrede te da na raspolaganju imaju 3,8 milijardi eura za razvoj iste. “Poruka koju smo poslali je da je poštovanje stava struke i zakonitog djelovanja uz pomoć svih sudionika zaustavila afričku svinjsku kugu. Svi manipulatori i lažni poljoprivrednici i svinjogojci koji su htjeli zlorabiti prosvjede u svom naumu nisu uspjeli”, rekao je.

Naglasio je da je Sabor donio jedan od najznačajnijih zakona u mandatu ove vlade, a riječ je o Zakonu o hrvatskom jeziku. “To pridonosi očuvanju hrvatske povijesti, jezika i kulture. Uspostavili smo zakonski okvir da hrvatski jezik dobiva status unutar EU-a”, dodao je.

Osvrnuo se i na tzv. lex AP. “Donijeli smo dodatak da štitimo žrtvu, ali i javni interes, a ranije smo iz njega izbacili novinare. Ovo nije posljedica ničijih pritisaka, niti medija, niti oporbe, niti izvana. Cilj je da se zaštiti istraga jer je kod nas postala praksa da cure podaci iz istraga zanimljivih javnosti. Nema ničeg prihvatljivo u tome da represivna tijela dijele tajno informacije s novinarima. Ovo što propisujemo je standard u uređenim državama. Osnovni cilj izmjena zakona je strože sankcioniranje nasilja nad ženama”, tvrdi Plenković.

“Svrha ovih izmjena nije bila ograničenja prava na informacije stoga ćemo detaljnije razraditi komunikaciju DORH-a u skladu s pravilima Vijeća Europe”, napomenuo je i dodao da jedna sprega koja je bila standard proteklih godina mora završiti.

Ponovio je da je uvođenje eura bilo uspješno i ponovio kako je zabilježen rast BDP-a. “Nabavljamo i nove Black Hawk helikoptere, četiri će biti donacija SAD-a, a četiri će kupiti Hrvatska vojska”, rekao je premijer.

Naveo je kako su u tijeku konzultacije sa sindikatima i da čekaju povratu informaciju za nove izmjene koja imaju za cilj povećanje plaća. “Nastojimo urediti sustav plaća na jedan sustavan način gdje neće biti manje definicija radnih mjesta, a da se držimo načela približno jednake plaće za približno jednak rad. U našem mandatu su prosječne plaće porasle za 63 posto. Osnovna želja je smanjivanje nejednakosti, a to će odnositi na one koji imaju manje plaće. One će se podići za 35 posto, tavko povećanje je bez presedana”, napomenuo je.

