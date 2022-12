Podijeli :

Izvor: N1

Ustavni stručnjak i profesor prava na Sveučilištu u Osijeku, Mato Palić, komentirao je presudu Vrhovnog suda u slučaju kredita u švicarcima.

Palić je rekao kako Vrhovni sud nije donio presudu nego je dao pravo onima koji su imali kredite u švicarskim francima da da vrate zatezne kamate koje su preplatile. “Ova odluka je suprotna pravu. Ona nije u skladu ni s europskim pravom. Ova odluka je dovela do toga da građani neće moći računati na sve ono što su nezakonito platili banci. Radi se o milijardama koje će sada ostati u džepovima banaka”, rekao je.

“To je duboko pogrešno, i sada nema rješenja osim obraćanja Ustavnom sudu svakog oštećenog građana. Postoji i rješenje da Sabor donese zakon koji daje za pravo građanima da vrate preplaćeni novac”, dodao je.

Objašnjava da to može predložiti bilo koji zastupnik ili saborski klub, ali da bi najbolje bilo da to učini vladajuća većina jer bi to značilo da će prijedlog biti prihvaćen.

“Sasvim je sigurno da će se na Ustavnom sudu naći velik broj tužbi i da će sud u jednom trenutku morati presjeći. Tu će bit važan prvi stav koji ustavni suci zauzmu. Nadam se da će oni shvatiti bit situacije”, rekao je Palić.

“Ova odluka Vrhovnog suda je bila jedna neočekivana božićnica bankama”, zaključio je.