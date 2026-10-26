OD UTORKA
Veliki radovi na važnom nadvožnjaku u Zagrebu pri kraju, evo što se mijenja za vozače
Nadvožnjak na spoju Selske ceste i Zagrebačke avenije u Zagrebu od utorka, 27. listopada, ponovno se otvara za promet nakon završetka opsežne sanacije vrijedne nešto više od dva milijuna eura bez PDV-a, izvijestio je u ponedjeljak Grad Zagreb.
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Ponovnim otvaranjem vraća se regulacija prometa koja je vrijedila prije početka radova, što znači da više neće biti moguće voziti ravno kroz raskrižje, nego će vozači morati skretati lijevo ili desno u Selsku cestu.
Radovi su obuhvatili sanaciju nosivih elemenata, upornjaka i stupova nadvožnjaka, zamjenu ležajeva, obnovu kolničke konstrukcije, hidroizolacije i asfalta te sustava odvodnje. Postavljene su i nove zaštitne i pješačke ograde te prometna signalizacija.
Nadvožnjak je dug 121,2 metra i širok 23,65 metara, a dio je važnog gradskog prometnog pravca Slavonska – Zagrebačka – Ljubljanska avenija.
Preostaje još postavljanje zaštitne odbojne ograde na razdjelnom pojasu, planirano od 2. do 6. studenoga, u večernjim satima i u trajanju do tri radna dana. Ti radovi neće utjecati na odvijanje prometa.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je obnovom konstrukcijskih i kolničkih elemenata osigurana daljnja funkcionalnost nadvožnjaka i produljen njegov uporabni vijek.
Radovi su se odvijali u fazama kako bi se u što većoj mjeri očuvala protočnost prometa, pri čemu su na Zagrebačkoj aveniji bile osigurane po tri prometne trake u svakom smjeru, jedna na gornjoj i dvije na donjoj razini nadvožnjaka, priopćio je Grad Zagreb.
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