PROMETNICE U METROPOLI
VIDEO / Tomašević o radovima u Zagrebu: Najzahtjevnije smo odradili, nastavljamo i dalje
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević na konferenciji za medije izvještava o tijeku radova na zagrebačkim prometnicama, no očekuje se da će morati odgovarati i na pitanja o ilegalnim odlagalištima otpada, koja su posljednjih dana ponovno u fokusu javnosti.
Tomašević konferenciju održava zajedno s pročelnikom Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Androm Pavunom.
Osim o prometnoj infrastrukturi, gradonačelnika se očekuje pitati i o aktualnim temama vezanim uz gospodarenje otpadom i ilegalna odlagališta u Zagrebu.
Zagrebački HDZ posljednjih je dana podignuo pitanje otpada u jezerima na zagrebačkoj Savici. Tvrde da se ondje nalazi 33.000 tona opasnog industrijskog otpada, i to u neposrednoj blizini vodocrpilišta Petruševec. Zbog toga su otvorili i pitanje ispravnosti zagrebačke vode.
O radovima: Imamo vodoopsrbne cijevi iz 19. stoljeća
Tomašević je na početku konferencije govorio o radovima na zagrebačkim prometnicama. Istaknuo je da su najzahtjevniji radovi odrađeni tijekom ljeta, ali i upozorio da će rekonstrukcija podzemne infrastrukture trajati tijekom cijele godine.
"Imamo vodoopskrbne cijevi iz 19. stoljeća. Rekao sam da ću biti drugačiji gradonačelnik i da ćemo raditi sve ono što je potrebno gradu te da ću biti odgovoran prema održavanju gradske infrastrukture", rekao je Tomašević, prenosi Tportal.
Zahvalio je radnicima koji su tijekom cijelog ljeta radili na zagrebačkim prometnicama, posebno tijekom toplinskih valova.
Prikazao je dosad završene projekte, među kojima su radovi na raskrižju Vukovarske i Savske, rekonstrukcija pruge na Branimirovoj, kao i obnova magistralnog vodovoda u Selskoj i Vukovarskoj te radovi na plinovodu u Selskoj ulici.
Gdje jedino radovi neće biti završeni u roku?
Do kraja tjedna trebala bi biti završena i rekonstrukcija nadvožnjaka u Ulici Ljudevita Posavskog u Sesvetama, kao i rekonstrukcija tramvajske pruge u Ulici kralja Zvonimira.
"Unatoč svim problemima i komplikacijama, očekujemo da će ti radovi biti završeni do početka školske godine", rekao je Tomašević.
Dodao je da će u završnoj fazi biti i asfaltiranje Avenije Većeslava Holjevca te Zagrebačke ceste.
Jedini radovi koji neće biti završeni u predviđenom roku jesu oni na Vukovarskoj od Trešnjevačkog placa do Ulice Florijana Andrašeca. Njihov se završetak očekuje tijekom rujna.
Radovi na nadvožnjaku Zagrebačke avenije i Selske trebali bi biti završeni u listopadu.
"Preko 90 posto svih najavljenih radova je završeno ili će biti završeno u roku. Jedini projekt s kojim kasnimo je ovaj potez na Vukovarskoj od placa do Florijana Andrašeca i to svega nekoliko tjedana", rekao je Tomašević.
'Asfaltirana je površina 18 nogometnih igrališta'
"Asfaltirana je površina 18 nogometnih igrališta. Rekonstrukcija 5,7 kilometara tramvajskih tračnica. Napravljena je rekonstrukcija vodovoda od 2,5 kilometara. To su radovi koji su odrađeni u ovoj sezoni", rekao je Tomašević te dodao da su gradska poduzeća tražila i više.
"Ako mislite da je ovo bilo sve što je bilo potrebno, nije. Dio ćemo tih radova odraditi sljedeće godine", rekao je Tomašević.
'Nastavljamo dalje'
Tomašević je ponovno zahvalio radnicima koji su radili na visokim temperaturama, kao i građanima na strpljenju.
"Ono što svi zajedno doživljavamo kao Grad Zagreb je bolja infrastruktura. Nastavljamo i dalje", rekao je Tomašević.
Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna iznio je više pojedinosti o pojedinim projektima u gradu. Kao jedan od njih izdvojio je radove na podvožnjaku kod Vjesnika, koji nisu bili planirani, ali ih je nakon požara u zgradi Vjesnika bilo nužno izvesti.
Govoreći o radovima na križanju Zvonimirove i Šubićeve, Pavuna je rekao da bi trebali biti završeni tijekom ovog tjedna, istaknuvši pritom da je riječ o iznimno zahtjevnom zahvatu.
Objasnio je i da su ove godine radove bolje međusobno uskladili pa su, tijekom radova na raskrižju Vukovarske i Savske, iskoristili priliku za sanaciju tramvajskih tračnica.
Radovi na Selskoj
Pavuna je istaknuo da su takvi zahtjevi nužni kako bi se izbjeglo pucanje vodovodnih cijevi, ali i dodatno stvaranje prometnih gužvi.
Odgovarajući na pitanje zašto je Selska ulica bila raskopana i prošle i ove godine, Pavuna je objasnio da su prošle godine ondje izvođeni radovi na plinovodu, dok je ovogodišnji zahvat vezan uz vodovod. Dodao je da je, zbog malog broja prometnica koje povezuju sjever i jug grada, procijenjeno kako je bolje jedne godine tijekom ljeta zadržati dvije funkcionalne trake, a druge godine preostale dvije.
Naglasio je da se zagrebačke prometnice asfaltiraju tijekom cijele godine, ali da se najveći dio tih radova izvodi upravo tijekom ljeta. Podsjetio je i na brojne upite građana o tome gdje su radnici na gradilištima, istaknuvši da su radovi ipak završeni u predviđenim rokovima.
"Vrlo su učinkoviti kad ih nitko ne gleda", rekao je Pavuna sarkastično.
Govoreći o završetku radova na Vukovarskoj cesti, Pavuna je rekao da bi trebali biti dovršeni tijekom rujna, dok će dinamička prometna signalizacija proraditi nešto kasnije. Dodao je da je plan otvoriti promet čim bude postavljen habajući sloj asfalta, što bi trebalo biti oko sredine mjeseca.
Pavuna je iznio i podatke o još dva projekta o kojima se posljednjih dana govorilo u javnosti.
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