VIDEO / Tomašević o radovima u Zagrebu: Najzahtjevnije smo odradili, nastavljamo i dalje

Pročelnik Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, komunalne poslove, civilnu zaštitu i sigurnost Andro Pavuna iznio je više pojedinosti o pojedinim projektima u gradu. Kao jedan od njih izdvojio je radove na podvožnjaku kod Vjesnika, koji nisu bili planirani, ali ih je nakon požara u zgradi Vjesnika bilo nužno izvesti.