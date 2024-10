Podijeli :

U srijedu će glavni državni odvjetnik Ivan Turudić u Saboru podnijeti izvješće o radu državnih odvjetništva u 2023. godini. Odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao rad Državnog odvjetništva.

Veljko Miljević odgovorio je na pitanje je li se nešto bitno promijenilo dolaskom Ivana Turudića na čelo Državnog odvjetništva: “Prerano je za bilo kakve utiske, utisaka nema. Ivan Turudić je imenovan ranije i to iz razloga koji meni nisu jasni, ne znam jesu li nekome jasni, a ne znam radi li netko duže aktivno u pravosuđu od mene. Nisam shvatio zašto je to bilo potrebno i tri mjeseca ranije imenovati čovjeka da bi on preuzeo dužnost nakon što istekne mandat bivšoj glavnoj državnoj odvjetnici”, istaknuo je.

“Preuzeo je resor i napravio dobru stvar”

Turudić: Sjednica nije služila utvrđivanju istine, nego promociji dvije stranke. DORH je neovisan

“Počeo je nešto raditi u lipnju, nije ni mogao prije. Preuzeo je resor i napravio je dobru stvar koju bi i ja napravio, otišao je u središta županijskih državnih odvjetništva, sjedišta sudova i dobio je potrebna izvješća kako se što radi. Srpanj i kolovoz su pustinja u pravosuđu i tu nemamo nekakvih bitnih zbivanja, osim ako si to sami ne napravimo jer se vrše neka uhićenja i onda dolazimo u rujan gdje se nešto moglo raditi.”, objasnio je odvjetnik.

“Turudić radi ono što može”

Miljević je komentirao raspravu saborskog Odbora za pravosuđe vezano uz curenja informacija iz istraga, koja je bila vrlo burna i koju je Turudić napustio uz riječi “doviđenja i hvala na pažnji”

“Ivan Turudić radi ono što može i napravio je ono što smatra da može, čovjek to radi genijalno. Je li to ispravno? To je treće pitanje, ali ja tvrdim da to nije pravilan stav.”

Kekin: Glavni državni odvjetnik javno je poručio nižim razinama u DORH-u da lifraju informacije HDZ-ovcima

“Sabor je najviše predstavničko tijelo u Hrvatskoj, postoji trodioba vlasti, Ivan Turudić je u pravosudnoj vlasti, ali kao čelniku jedne posebne i samostalne pravosudne organizacije iz Sabora proizlaze njegove ovlasti pa nije pao iz aviona ili helikoptera tamo. Netko ga je imenovao, imenovala ga je Vlada, ali ga je potvrdio Sabor, a nakon toga polaže zakletvu,” dodao je odvjetnik.

“Nećete doći u moju kuću i za mojim stolom diktirati”

Istaknuo je da su radna tijela Sabora odbori i komisije: “Netko tko je završio Pravni fakultet i tko je položio ustavno pravo… zna to i mora znati. Sabor djeluje izvan zasjedanja putem svoji radnih tijela, najvažniji su odbori. Odbora ima nekoliko, a Odbor za pravosuđe je jedan od najvažniji odbora.”

Grmoja: Uhićenja nakon ostavki. Sve da Gazda ne bi trpio veću štetu

“Čovjek dolazi u odbor, dolazi pred Sabor koji je njega imenovao na tu funkciju. Ivan Turudić dolazi u Sabor ne pred Nikolu Grmoju nego pred saborski odbor, radno tijelo Hrvatskog sabora. Ivan Turudić je glavni državni odvjetnik, na vrhu je piramide DORH-a i tu može diktirati tempo. Gdje je ovo bilo? U Saboru, nećete doći u moju kuću i za mojim stolom diktirati kako se ponašati i tu je Grmoja jako pogriješio.”, dodao je Miljević.

Odvjetnik je komentirao i uhićenja Josipa Šarića i Josipa Škorića za vrijeme mandata Turudića: “Nisu to neke misteriozne teme i nije istina da je 100 ljudi znalo ili moglo znati hoće li se uhititi neka osoba ili ne. Treba znati tehnologiju rada u predmetima.”

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Amerikanci tvrde: Ovo su najpouzdaniji dizel motori u automobilima Evo zašto biste uvijek u novčaniku trebali imati presavijenu novčanicu od 50 eura