Vesna Pusić: Ovaj nevjerojatan potez je natjerao ljude da izađu na izbore

Podijeli :

N1

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić s našom Milom Moralić komentirala je odluku Zorana Milanovića da ide na parlamentarne izbore sa SDP-om.

Vesna Pusić rekla je da su izbori sada postali zanimljivi i uzbudljivi.

Analitičar o Milanovićevoj šok-objavi: “Rijeke pravde mogle bi njega odnijeti”

“Jako puno ljudi, bez obzira za koga će glasati, se odlučilo izaći na izbore jer za razliku od situacije prije nego što je objavljeno da je Zoran Milanović kandidat za premijera s te liste, situacija je bila takva da nismo imali dva ujednačena tima koja su se natjecala na izborima. Izgledalo je da se opozicija nije ni ujedinila u svim izbornim jedinicama, da će se glasovi raspasti i da nema nikoga tko je snažan da to potegne i HDZ će bez obzira na velike političke pogreške koje su napravili dobiti većinu i pokupiti zastupnike naknadno. Sada to više tako ne izgleda nego kao da se radi o dva ravnopravna tima što se podrške tiče”, objasnila je.

Ustavna stručnjakinja: Milanović se može kandidirati samo ako da ostavku

“Izbori će biti između Milanovića i Plenkovića”

“Milanović je u ovom razdoblju bio prilično popularan, bez obzira na političke stavove od kojih su mnogi vrlo slični kao i Plenkovićevi. On je osoba koja prokazuje korupciju, koja je u svom javnom nastupu otvorena i nema koruptivni rep, čak i kada je bio u izvršnoj vlasti. Ovaj nevjerojatan potez je natjerao ljude na načule uši i da se zainteresiraju za politiku te da će puno veći broj ljudi izaći na izbore. Srijeda neće smanjiti izlaznost, bit će neradni dan i to neće biti izbori kakve smo iščekivali do danas prijepodne, to će biti izbori koje će svi pratiti i kampanja neće biti dosadna. Izbori će biti između Milanovića i Plenkovića”, dodala je Pusić.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Što ste prvo uočili? Optička iluzija otkriva jeste li zapeli u prošlosti ili ste sretni zbog budućnosti Stručnjak za N1 objasnio u koje su doba godine zmije najaktivnije