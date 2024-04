Vesna Pusić: Uloge Milanovića i Anušića bile su najvažnije na ovim izborima

Podijeli :

Bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić s Igorom Bobićem je u N1 Studiju uživo komentirala neslužbene rezultate parlamentarnih izbora u Hrvatskoj.

Podsjetimo, rezultati DIP-a nakon obrađenih gotovo svih biračkih mjesta pokazuju da HDZ osvaja 61 mandat, a Rijeke pravde okupljene oko SDP-a dobivaju 42 mandata. Domovinski pokret je treći s osvojenih 14 mandata, Most dobiva 11, a Možemo! 10 mandata. Po dva mandata osvajaju IDS i Nezavisna platforma Sjever te jedan koalicija Fokus-Republika. Za parlamentarnu većinu potrebno je 76 zastupnika.

I Vesna Pusić se slaže da su ovi parlamentarni izbori bili različiti od svih dosad.

“Prvo, hrvatsko biračko tijelo sazrijeva i počinju slušati što se govori. Visoka izlaznost je uvijek jako dobra za demokraciju. U ovim je izborima svatko nešto dobio, nešto izgubio. Najznačajniji momenti su uloga predsjednika Zorana Milanovića i s druge strane događanja u HDZ-u, pogotovo potencijalna uloga Ivana Anušića.”

Istaknula je da se utjecaj i uloga Milanovića očituju u tri dijela. “Prvo je najava da će biti premijerski kandidat koalicije Rijeke pravde, to je izazvalo buru, optužbu da krši Ustav (što nije istina). To je imalo pozitivni efekt jer je doprinijelo, zajedno sa srijedom, visokoj izlaznosti jer je mobiliziralo sve birače, i ljevice i desnice. Diglo je SDP koji je prije najave u anketama imao 13 posto, poduplalo im je praktički rezultate, i učinilo je izbore stvarnim izborima.”

No, smatra da je Milanović tu trebao stati: “Da je tu Milanović zašutio, mislim da bi rezultati Rijeke pravde bili puno bolji. Nisam bila za to da daje ostavku. Dogodilo se to da ste s jedne strane imali desni centar u liku HDZ-a, a s druge lijevo-liberalni centar koji je za premijerskog kandidata istaknuo političara koji je sad desnica – njegovi stavovi prema EU-u, Ukrajini, prema ekstremnom suverenizumu, prema BiH, zločinima za vrijeme rata, to su sve tvrdo desni stavovi.”

Pusić je istaknula i da je Možemo pametno odlučio izaći na izbore samostalno. “Za njih su glasali i oni koji nisu htjeli glasati za Rijeke pravde”, dodala je.

“Drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže”

Na pitanje kako je Ivan Anušić obilježio izbore, Pusić je podsjetila da je ušao u Vladu po logici “drži prijatelje blizu, a neprijatelje još bliže”.

“On je percipiran u stranci kao suprotstavljen Andreju Plenkoviću. On je politički tvrđi, dobio je više preferencijalnih glasova nego Plenković, najviše u HDZ-u, i u izbornoj noći je prvi rekao da je HDZ-u Domovinski pokret blizak, i da dijele svjetonazor, i da bi bilo logično da budu u koaliciji.

Mislim da je to sad najveća briga i glavobolja Plenkovića jer to je savez koji ga ruši iznutra. Plenković po svojim stavovima nije blizak DP-u, ali kombinacija takve koalicije i tog snažnog Anušića s preferenacijlnim glasovima iza sebe mogla bi zadati glavobolje Plenkoviću. On će pokušati sastaviti većinu kako god zna i umije bez sudjelovanja Domovinskog pokreta. Anušić će gurati koaliciju s Domovinskim pokretom, no to gura HDZ u desno što nije dobro za Hrvatsku i što nisu rezultati ovih izbora, a i ljulja stolicu Plenkoviću unutar HDZ-a. S njegove pozicije i pozicije interesa zemlje logično bi bilo da forsira koaliciju ne s DP-om kao strankom, nego eventualno nezavisnim kandidatima na toj listi.”

Ipak, ne odbacuje ni ideju manjinske vlade: “Bez obzira što se ideja manjinske vlade Milanovića čini na dugom štapu, činjenica da je Milanović otišao desno u stavovima daje mu veću mogućnost slaganja takve neobične parlamentarne većine. Ne bih to odbacila. Mandati su individualni, nose ih zastupnici, ne stranke. Kombinacija SDP-a i s druge strane premijerskog kandidata s desnim stavovima daje im prilično veliku mogućnost da privuku i desne stranke poput DP-a i Mosta da se pridruže takvoj kombinaciji.”

Ističe također da bi DP na takvu manjinsku vladu mogla potaknuti želja da se pozicioniraju kao dominantna stranka desnice kao i želja da se Plenkovićev HDZ izgura, a pozicija Plenkovića poljulja.

“HDZ je relativan pobjednik izbora, tu nema sumnje”, rekla je Pusić. Zaključila je da je jedina mogućnost SDP-a pokušaj sastavljanja manjinske vlade.

