VIDEO / I Gibonnijevi stihovi dio saborske rasprave: “I svetica i kurva nije lako bit”

Mostov zastupnik Grmoja osvrnuo se u ponedjeljak na izjavu glavne europske tužiteljice Laure Kovesi da su napadi na tužiteljstvo stvaranje dimne zavjese, rekavši kako se HDZ-u žuri na izbore jer želi zaustaviti istrage, a Zekanović (HDS) je odgovorio da je oporba tražila hitno raspisivanje izbora.

“Europska tužiteljica rekla je da premijer Andrej Plenković stvara dimnu zavjesu, on to radi samo kako bi zaustavio istragu koja se vodi u Ministarstvu kulture, zato se i žuri na izbore”, ustvrdio je Nikola Grmoja u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru i poručio HDZ-ovim zastupnicima da su im ‘dani odbrojani’.

Kazao je da će Most biti najveće iznenađenje izbora te da će se boriti se protiv korupcije i sačuvati hrvatski nacionalni identitet.

Na to je zastupnik Hrvatske demokršćanske stranke (HDS) Hrvoje Zekanović podsjetio Mostovog Grmoju kako je oporba prije par dana tražila hitno raspisivanje izbora, a sada tvrde kako se vladajućima žuri. Uskladite svoje mišljenje, pozvao je oporbu.

“Glas za Most je glas za Sandru Benčić (Možemo) i Peđu Grbina (SDP)”, dodao je Zekanović.

“Glas za Most je glas za Most, a glas za Zekanovića je glas za lopovluk i kriminal, prevrtljivost i promjenu pozicija, kako se ‘namisti u taj čas’ ”, uzvratio je Grmoja. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković na to je Grmoji citirao stihove Gibonnija – „…i svetica i kurva nije lako bit”.

Josip Đakić (HDZ) rekao je kako je nebuloza da će Most na izborima polučiti bilo kakve rezultate, napomenuvši da se istraga o Grmoji provodi.

“Promijeniti će se situacija a onda će neovisne institucije sve vas koji ste se ogriješili o zakon, sigurno dobro ispitati, a ja te istrage za razliku od vas neću provoditi”, odgovorio mu je Grmoja.

Marijana Puljak (Klub Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom) također se osvrnula na Kovesi ocijenivši da je ‘dobro ukorila premijera Plenkovića’.

“Kovesi jasno pokazuje da Europa vidi i razumije razinu korupcije kojom smo okruženi, ovaj čin nije smo upozorenje za one na vlasti već i poziv za buđenje za sve nas”, rekla je Puljak.

Ružica Vukovac (Klub Za pravednu Hrvatsku) govoreći o uvozu žitarica iz Ukrajine, pozvala je premijera i ministricu poljoprivrede da zaštite domaće poljoprivrednike. “Kada se govori o uvozi žitarica iz Ukrajine Hrvatska ne pomaže ukrajinskom narodu nego stranim kompanijama i oligarsima koji posjeduju ogromne količine zemlje u Ukrajini, a kolateralna žrtva takvih politika su naši poljoprivrednici i građani koji jedu najskuplji kruh u EU”, kazala je.

Podsjetimo, glavna europska tužiteljica Laura Kovesi je u intervjuu za Točku na tjedan na N1 televiziji izjavila da premijer Plenković svojim izjavama “stvara dimnu zavjesu”.

