FOTO | Pogledajte kako izgleda pisarnica za vrijeme štrajka

Sanja Komerički, zapisničarka iz Općinskog kaznenog državnog odvjetništva, s našim je Elvirom Mešanovićem razgovarala o štrajku službenika u pravosuđu.

“Svi smo u štrajku”, kaže ona. Ali “sve hitne stvari ne stoje, rade se”.

Na predzadnjem natječaju za zapisničara javila se jedna osoba koja još nije počela raditi jer provjera SOA-e traje tri mjeseca, govori Komerički. Provjere SOA-e se obavljaju svakih pet godina, a osim same osobe provjerava se i cijela njena obitelj.

Plaća zapisničara je oko pet tisuać kuna, kaže ona objašnjavajući da je ta plaća još uvijek veća od one upisničara. Mladi odlaze jer bolje plaće imaju u čišćenju, konobarenju i trgovini…

Dežurstva su službeno od 8 do 20, a često se protežu i do dugo u noć, govori. “Radi se o tome da jedan zapisničar radi s dva zamjenika državnog odvjetnika, a on je dežuran i sa županijskim državnim odvjetnikom, ako on dođe. Radimo minimalno za troje. Plaće se kreću od 4.600 do 6.000 kuna, ovisi o stažu. Negdje do 5.500 maksimum”, kaže.

“Nema predaje”, poručuju sudski zapisničari.

