Vidović: Hrvatski vojnici nemaju što raditi u Ukrajini

Saborski zastupnik Socijalodemokrata Franko Vidović bio je gost Novog dana u kojem je s našim Tihomirom Ladišićem porazgovarao o uvođenju vojnog roka i slanju hrvatskih vojnika u Ukrajinu oko čega se predsjednik i premijer ne slažu.

“Nismo nikad raspravljali o slanju vojnika u Ukrajinu. Svojedobno smo raspravljali jedino o obuci vojnika, moja reakcija je poznata. Razumijem interese EU-a, ali Hrvatska treba misliti na sebe. Vojni angažman hrvatskih vojnika u Ukrajini ne dolazi u obzir. Mi nismo zemlja koja tamo ima svoje posebne interese i ne vidim zbog čega bismo trebali biti rodonačelnik tog stava. Slažem se s predsjednikom Zoranom Milanovićem. Hrvatski vojnici nemaju što raditi u Ukrajini”, rekao je saborski zastupnik Socijaldemokrata Franko Vidović.

Navodi kako rat u Ukrajini traje već treću, a žrtve su goleme, te kako kaže, zemlje saveznice neće reći da se neće uopće petljati u taj rat.

“Mislim da je izjava francuskog predsjednika Emmanuela Macrona na tom tragu. Za Hrvatsku je bitno da ima svoj stav i da zna točne granice do koje želi i može pomoći Ukrajini. Očito je da nema slaganja u stavovima. Hrvatska je i dosad pomagala Ukrajini. Slali smo vojnu pomoć, primamo i izbjeglice iz Ukrajine. Ne vidim koji bi bio treći način kako bi im pomogli. Možemo pomoći kasnije u razminiravanju, ali vojni angažman u slanju vojnika ne dolazi u obzir”, rekao je Vidović te je dodao: “Premijer Andrej Plenković poprilično često koristi sintagmu da je netko proruski, no nitko od opozicije nije citirao Lavrova i Jesenjina. Neka pogleda u svojom redovima. Što se tiče opozicije, mi štititmo hrvatski interes.”

Vidović navodi da je u startu pohvalio ministar obrane Ivana Anušića zbog otvaranja javne rasprave u vezi uvođenja vojnog roka.

“Ja tu vidim jedan model, vojni rok koji će trajati tri mjeseca. Ne vidim što dobivamo time, koji su to benefiti za naše oružane snage? 700 je eura mala naknada za mlade ljude. Nismo razgovarali o modelu da glavni stožer oružanih snaga odredi koji su klubovi i udruge od posebnog interesa za našu vojsku. Mi smo stavili da će biti vojni rok i to je to. Ne mislim da će to polučiti dobar efekt za oružane snage u Hrvatskoj. Vojska nam je sve starija. Idemo razmišljati o tome kako unaprijediti privlačnost vojnog roka, kako riješiti probleme pričuve. Niz je otvorenih pitanja za koja držim da je javnost trebala dati svoje mišljenje”, kazao je.

Za kraj navodi da uvođenje vojnog roka smatra čisto predizbornim potezom HDZ-a.

“Vojni rok bi se uveo tek od 1. 1. 2025., a to sad lomimo preko koljena. Zašto to sad moramo napraviti na brzinu? To je nadsatranačka tema. Tu mora biti uključen i predsjednik države. Mogli bi izložiti dva, tri modela pa odlučiti. Nisam a priori protiv vojnog roka, ali treba objasniti ljudima benefite i kako će se to odraziti na oružane snage”, zaključio je.

