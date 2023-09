Vlada bi mogla napraviti jednu stvar da spasi Boyse od izručenja

Podijeli :

Grčka je putem Europskog uhidbenog naloga (EUN) zatražila od Hrvatske predaju još navodno deset hrvatskih državljana osumnjičenih za sudjelovanje u huliganskim sukobima u Ateni.

Po posljednjim informacijama, većina je uhićena, a danas su se trojica pojavila i pred Županijskim sudom u Zagrebu.

Dvojica BBB-a u istražnom zatvoru, dvojici mjere. Što je s ostalima?

Od tri Zločesta Plava Dječaka koji su izvedeni pred suca istrage u Zagrebu jedan ostaje u istražnom zatvoru, uz još jednog u Velikoj Gorici, dok su dvojici izrečene mjere – oduzeti im putni dokumenti, uz obvezu javljanja policiji.

Razlika proizlazi iz njihovih dosijea, a ne iz dokumentacije Europskog uhidbenog naloga koji je stigao iz Grčke.

“Sudac istrage je prihvatio prijedlog DORH-a i odredio mu istražni zatvor po predloženoj zakonskoj osnovi, zbog opasnosti od bijega i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela”, rekla je Vlasta Tomašković, zamjenica Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu

U zatvoru ostaje sve do konačne odluke na žalbu odvjetnika. A oni nam potvrđuju – sigurno će se žaliti. Do konačne odluke može proći i do tri mjeseca.

Sud odredio istražni zatvor za BBB-a kojeg traži Grčka

“Radi se o nepravomoćnoj sudskoj odluci na koju branitelj i osumnjičenik imaju pravo žalbe. U DORH-u u Zagrebu te tri osobe su obrađene, to su jedine tri osobe”, dodala je Tomašković.

No, dvojbeno je koliko je doista prostora za uspjeh te žalbe.

“Propisi koji uređuju tu materiju su takvi da nema velikog mjesta kreativnosti. Tu je jako teško izbjeći izručenje, odnosno predaju, i mislim da će odvjetnici koji brane te ljude imati jako težak posao”, naglasio je odvjetnik Ljubo Pavasović Visković.

Prostor je samo teoretski – recimo kad bi Hrvatska Grčku proglasila državom u kojoj su dvojbene europske prave stečevine.

Poznati odvjetnik otkrio što čeka Boyse u Grčkoj: “Nisam optimist…”

“Hrvatski građani i grčkim kazamatima nisu imali temeljnih uvjeta za život, prema tome hrvatski sud ima sva moguća ovlaštenja koja proizlaze iz domaćih zakona i europskih propisa da odbije provesti EUN i odbije izručenje hrvatskih državljana Grčkoj”, kazao je odvjetnik uhićenog BBB-a Hrvoje Lukavec.

Potez koji bi zasigurno temeljito zakomplicirao ionako mučnu sudbinu 106 Hrvata razbacanih po grčkim zatvorima. Očito, odvjetnici uhićenih u Hrvatskoj imaju posve drugačiji pristup od odvjetnika uhićenih u Grčkoj.

“Imaju jednak položaj kao i drugi grčki zatvorenici, nemaju posebnih pritužbi i ne traže poseban tretman. Dakle, istraga je u tijeku, informacije ne izlaze vani i to je nešto što je normalno. Ista stvar bi se događala i u RH”, istaknuo je Mario Medak, pravni savjetnik Hrvata uhićenih u Grčkoj.

Naravno, to je pravni boj, ali slijedi nam i dnevnopolitički. Zapaljivi pozivi već stižu. Na udaru će se tako ponovno naći Vlada, bez obzira što ona po europskom zakonodavstvu tu nema prava glasa i ne može sudu zapovijediti kakvu odluku mora donijeti.

Grci poslali nalog za uhićenje još desetak BBB-a: “Izručite nam ih!”

Prostora nema mnogo već i zato što grčko zakonodavstvo vrlo široko shvaća zločinačko udruživanje i sasvim im je dovoljno to što je netko bio na popisu putnika na dogovoreni sukob navijača, koji su se ulicama Atene kretali kao dobro organizirana vojska, spremni ozlijediti, kao i biti ozlijeđeni. Bez obzira što vjerojatno nitko nije planirao mogućnost smrtnog ishoda.

Je li se ratna retorika predsjednika Zorana Milanovića u međuvremenu ohladila? Ovo je izjava otprije mjesec dana:

“Ovo je jedna re-re-retalijacija! To je kolektivna kazna! Oni su tamo ratni zarobljenici, OK?”

Čekamo da se na odluku o predaji Bad Blue Boysa ponovno javi Vrhovni Zapovjednik. Ili bi možda bilo bolje da se ne javi.

“Onda neka ih tretiraju prema pravilima ratnog prava, pa ćemo zamijenit ljude! Skupit ćemo mi 100 Grka! Bez veze!”

Bilo kako bilo – grčko pravosuđe traži predaju još 10 Hrvata koji su bili na popisu putnika za Atenu. Ukupni broj onih koji mogu očekivati pokazne kazne penje se na 116.

