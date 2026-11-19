zatvoreni dio sjednice
Vlada donijela niz kadrovskih odluka: Evo tko dolazi na čelo važnih državnih institucija
Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice donijela odluku o izboru Siniše Rodina za kandidata Republike Hrvatske za suca Suda pri Sudu Europske unije, za mandatno razdoblje od 7. listopada 2027. do 6. listopada 2033.
Odluka je donesena temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju te mišljenja Odbora za europske poslove Hrvatskoga sabora, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, priopćio je Vladin Ured za odnose s javnošću.
Vlada je zaključkom predložila Nadzornom odboru Croatia Airlinesa imenovanje Branke Sremac za članicu Uprave - direktoricu toga društva, do imenovanja člana Uprave - direktora društva putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Državnoj službenici Aniti Zirdum ponovno je dano ovlaštenje za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za rad i zaštitu na radu u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, do imenovanja ravnatelja Uprave, a najduže do šest mjeseci.
Zbog isteka mandata s danom 24. studenoga razriješen je zamjenik glavnog državnog inspektora Državnog inspektorata Ivan Samac te mu je dano ovlaštenje za obavljanje poslova zamjenika državnog inspektora Državnog inspektorata, do imenovanja zamjenika glavnog državnog inspektora, a najduže do prestanka državne službe po sili zakona.
Donesen je i zaključak kojim se predlaže Nadzornom odboru Financijske agencije imenovanje Dražena Čovića za predsjednika Uprave toga društva, a Vinke Ilak i Branka Malenice za članove Uprave, do imenovanja predsjednika i članova Uprave putem javnog natječaja, na razdoblje od najduže šest mjeseci.
Na zatvorenome dijelu sjednice utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za sastanke Vijeća ministara: Vijeće za opće poslove (GAC), 19. studenoga 2026., Vijeće za obrazovanje, mlade, kulturu i sport (EYCS), 19. i 20. studenoga 2026., Vijeće za opće poslove, u formatu ministara kohezije (GAC Cohesion), 23. studenoga 2026. te Vijeće za poljoprivredu i ribarstvo (AGRIFISH), 23. studenoga 2026.
S obzirom na to da je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati prema drugim državama članicama na sastanku Vijeća, tako se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim pozicijama, ona prethodno ne objavljuju.
Vlada napominje da će, sukladno Zakonu o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima, na odgovarajući način i u odgovarajućim rokovima o stajalištima Republike Hrvatske, kao i o tijeku i rezultatima rasprave na razini Europske unije, izvještavati Hrvatski sabor.
Također je utvrđeno pisano očitovanje Republike Hrvatske na zahtjev za prethodnu odluku u predmetu pred Sudom Europske unije.
Donesena je i odluka o darovanju materijalnih sredstava, ali je točka klasificirana stupnjem tajnosti pa je Vlada nije u mogućnosti objaviti.
Vlada se očitovala Ustavnom sudu na prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Obiteljskog zakona, a cjelovito očitovanje bit će objavljeno uz odluku Ustavnoga suda.
Utvrđeni su odgovori Republike Hrvatske na pisma službene obavijesti Europske komisije u vezi sa sprječavanjem pranja novca ili financiranja terorizma, te u vezi s tržištem električne energije, industrijskim emisijama, unutarnjim tržištem plina, popravkom robe, psihoaktivnim tvarima i sigurnošću igračaka.
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