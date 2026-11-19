od 2027.
Vlada uvodi porezne olakšice za ulaganja: Što donosi novi investicijski račun?
Vlada je u saborsku proceduru uputila konačan prijedlog Zakona o hrvatskom investicijskom računu, kojim će se građanima od 1. siječnja 2027. godine pružiti jednostavan i porezno povoljniji okvir za ulaganja na tržištu kapitala.
Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića, riječ je o instrumentu koji se uvodi kako bi se građane dodatno potaknulo na ulaganja u financijske instrumente te na taj način dodatno potaknuo razvoj hrvatskog tržišta kapitala. "Uvođenjem ovog instrumenta hrvatskim se građanima pruža jednostavan i porezno povoljniji okvir za ulaganje štednje na tržištu kapitala, uz istodobno jačanje likvidnosti i razvoj domaćeg tržišta kapitala, te povećanje dostupnosti kapitala domaćim poduzetnicima", kazao je ministar financija.
Ključna prednost hrvatskog investicijskog računa, istaknuo je, bit će mogućnost trgovanja i reinvestiranja prinosa bez nastanka porezne obveze na razini pojedinačnih transakcija.
"Ulagatelj u okviru hrvatskog investicijskog računa može slobodno kupovati, prodavati i reinvestirati, primati dividende, odnosno aktivno upravljati portfeljem, a da pritom ne nastaje porezna obveza", piše u zakonskom prijedlogu.
Hrvatski investicijski račun bit će poseban individualni račun koji će moći otvoriti fizička osoba, porezni rezident Republike Hrvatske, pri čemu će jedna osoba moći imati jedan račun. Ćorić je napomenuo da će osoba moći samostalno upravljati svojim ulaganjem, odnosno ukoliko želi povjeriti to ovlaštenom posredniku.
"Vlasnik hrvatskog investicijskog računa može sam davati naloge ovlaštenom posredniku ili upravljanje portfeljem može prepustiti ovlaštenom posredniku temeljem ugovorenog profila rizika, u kojem slučaju ovlašteni posrednik samostalno donosi odluke o kupnji i prodaji financijskih instrumenata u okviru hrvatskog investicijskog računa", navedeno je u konačnom prijedlogu zakona.
Ukupno će se na hrvatski investicijski račun tijekom životnog razdoblja moći uplatiti 200 tisuća eura, s mogućnošću uplate dodatnih 50 tisuća eura ukoliko su sredstva na računu dugoročno, odnosno ako tijekom neprekidnog razdoblja od pet godina nije izvršena isplata s računa.
"Nakon što su proteklih nekoliko godina u više desetaka navrata građanima ponuđeni državni vrijednosni papiri, to jest trezorski zapisi i obveznice, ovo je novi iskorak u pogledu povećanja pristupa građanki i građana tržištu kapitala i vjerujemo da će učinci otvaranja hrvatskih investicijskih računa na aktivnost tržišta kapitala biti prisutni već u sljedećoj 2027. godini", zaključio je Ćorić.
U okviru hrvatskog investicijskog računa moći će se ulagati u dionice, obveznice, instrumente tržišta novca, UCITS fondove i UCITS ETF-ove koji su uvršteni na uređenim tržištima Europske unije, Europskog gospodarskog prostora ili OECD-a. Također, piše u prijedlogu zakona, na hrvatski investicijski račun vlasnik će moći unijeti i financijske instrumente čije je vlasništvo stekao prije stupanja na snagu ovog konačnog prijedloga zakona.
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) javno će objaviti i voditi popis ovlaštenih posrednika koji ispunjavaju zakonske uvjete. Ovlaštenim posrednikom, pod zakonom propisanim uvjetima, mogu postati investicijska društva (brokeri, investicijski posrednici), kreditne institucije, to jest banke, društva za upravljanje UCITS fondovima, upravitelji alternativnih investicijskih fondova, kao i posrednici iz drugih država članica EU-a koji djeluju u Hrvatskoj temeljem prava na poslovni nastan ili slobode pružanja usluga.
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