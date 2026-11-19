Prema riječima potpredsjednika Vlade i ministra financija Tomislava Ćorića, riječ je o instrumentu koji se uvodi kako bi se građane dodatno potaknulo na ulaganja u financijske instrumente te na taj način dodatno potaknuo razvoj hrvatskog tržišta kapitala. "Uvođenjem ovog instrumenta hrvatskim se građanima pruža jednostavan i porezno povoljniji okvir za ulaganje štednje na tržištu kapitala, uz istodobno jačanje likvidnosti i razvoj domaćeg tržišta kapitala, te povećanje dostupnosti kapitala domaćim poduzetnicima", kazao je ministar financija.