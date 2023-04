Vojni analitičar: Dobar dio vijesti iz Ukrajine su ratna propaganda

Podijeli :

Muhammed Enes Yildirim / AFP / Profimedia

Vojni analitičar Igor Tabak gostovao je u Newsroomu i, između ostaloga, komentirao spekulacije o pripremi ukrajinske proljetne ofenzive.

“Najave o ukrajinskoj proljetnoj ofenzivi treba uzeti sa zrnom soli. Snježne padaline u Donbasu radikalno su razmočile teren i jasno je da sljedećih nekoliko tjedana velike ofenzive neće biti“, kazao je Tabak.

Tabak je podsjetio i kako postoji dosta točaka gdje su bojišnice gotovo na rubu gradova, poput Kremine ili Avdivka, koja je praktički prigradsko naselje Donjecka.

“Tamo su borbe statične već godinu dana. Kao i u Bahmutu gdje su Rusi stigli još u jesen. To su primjerice mjesta koja manje ovise o prohodnosti jer se u njima ne koriste toliko vozila, nego pješaštvo“, objasnio je vojni analitičar.

Tabak dodaje i da razlika u broju ljudstva između Rusa i Ukrajina nije toliko velika, koliko je, u korist Rusije, nesrazmjer vatrene moći i zračnih snaga.

“Obje strane pokušavaju uočiti slabe točke neprijatelja. Sve priče o ofenzivi u idealnom slučaju vode i do prestrojavanja ljudstva. Ukrajinci su tako pričajući o napadu na Herson doveli do prestrojavanje ruskih snaga, pa su u Harkivskoj oblasti Rusi ostavili slabu branjenu liniju“, dodao je.

Tabak je inzistirao i na tome da se Vladlena Tatarskog, ne naziva blogerom ili novinarom.

“U trenutku eksplozije on je bio djelatni časnik obavještajne službe Luganske narodne republike. On nije civilni novinar, već kao prvo i osnovno vojnik. To što je pisao blog, u ovom slučaju je sporedno“, kazao je Tabak, pa nastavio, “Dobar dio vijesti koje nam stižu iz Ukrajine su ratna propaganda. Nije slučajno da se vide snimke uspješnih napada ukrajinske vojske, a ne onih neuspješnih. Posao vojnih analitičara je da procjene što je od tih informacija bitno, a što nije. Rusi tako ratove koriste za reklamu svoje tehnike. Premda im sada ne ide najbolje, oni i dalje pokušavaju plasirati svoje oružje javnosti“.

Vojni analitičar smatra da će do mirovnih pregovora između Ukrajine i Rusije jednom doći, no i kako to neće biti tako brzo.

“Obje strane i dalje misle da mogu još puno toga postići na fronti“, zaključio je Tabak.

