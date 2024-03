Vojni analitičar objasnio koji je najveći problem kod imenovanja načelnika Glavnog stožera

Podijeli :

Robert Barić, vojni analitičar i profesor na Fakultetu političkih znanosti bio je gost Newsrooma kod našeg Domagoja Novokmeta s kojim je razgovarao o novom načelniku Glavnog stožera.

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović imenovao je general-pukovnika Tihomira Kundida na dužnost načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, priopćili su iz predsjednikova Ureda.

Na dužnost načelnika GS OSRH Milanović je Kundida imenovao temeljem prijedloga Vlade i nakon pribavljenog mišljenja Odbora za obranu Hrvatskoga sabora.

Robert Barić objasnio koja je funkcija načelnika Glavnog stožera te rekao da bi volio dobiti odgovor na određena pitanja.

“Prvo pitanje je zašto se do smjene dolazi minutu do 12? Uvijek imamo skoro pa kaotičnu smjenu koja pokazuje da u sustavu mnogo toga nedostaje. Mora se razjasniti što su kvalifikacije načelnika Glavnog stožera, on za početak ne zapovijeda. Operativno zapovijedanje rade zapovjednici na terenu, načelnik Glavnog stožera ne zapovijeda operacijama, ali ima mnogo važniju ulogu. On se mora brinuti i planirati strateški razvoj Oružanih snaga Republike Hrvatske i njihovih sposobnosti.

Funkcije načelnika Glavnog stožera

To radi kroz nekoliko funkcija: on je osnovni vojni savjetnik premijeru, predsjedniku i parlamentu, sudjeluje u raspravama o obrambenoj i sigurnosnoj politici, daje ekspertizu, upozorava na prijetnje. To je depolitizirana funkcija, on mora dati ključne savjete najvišoj razini izvršne vlasti. Vidite li da naš načelnik Glavnog stožera može Vladi, predsjedniku i Saboru dati takve savjete”, objasnio je analitičar.

“On je zadužen za strateško planiranje razvoja sposobnosti Oružanih snaga, on mora dati stručnu razinu. Mora pružiti viziju razvoja pripadnicima Oružanih snaga, Ministarstvu obrane, ali i izvršnoj vlasti. On mora koordinirati sve grane Oružanih snaga u razvoju tih sposobnosti, ali i predstavnik je Oružanih snaga u inozemstvu i zato je poželjno da ima međunarodno iskustvo rada”, dodao je Barić.

“Najveći problem je politizacija”

Barić je istaknuo da je najveći problem politizacija.

“To je posljedica toga da, kada se prešlo s ustavnog na parlamentarni sustav, nikad nije razjašnjen odnos predsjednika Republike i predsjednika Vlade po pitanju nacionalne sigurnosti, a posebno obrambenog sustava. Kada se nađete između dva brda u unakrsnoj paljbi, kako možete raditi na funkciji na kojoj biste trebali raditi”, upitao se Barić.

