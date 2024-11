Vozaču zbog ovih prekršaja prijeti kazna od gotovo 10.000 eura

Podijeli :

Zeljko Hladika/PIXSELL / Ilustracija

Policija je u četvrtak oko 22.50 sati u Kneginečkoj ulici u Gornjem Kućanu kod Varaždina zaustavila automobil kojim je pod utjecajem alkohola od 1.11 promila upravljao 33-godišnjak, ali to je bio tek početak.

Naime nadalje je utvrđeno da 33-godišnjak vozilom upravlja bez položenog vozačkog ispita.

Također je unatrag dvije godine vozeći bez dozvole, skupio 28 negativnih bodova te mu je zbog toga oduzeto pravo na izdavanje vozačke dozvole. Isto tako mu je rješenjem izdana zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije do 12. lipnja 2025. godine.

Kazna od 9.940 eura, ali i zatvor

S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju prekršaja, uhićen je i priveden u Policijsku upravu varaždinsku gdje je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do dovođenja sucu prekršajnog odjela Općinskog suda u Varaždinu. Ujedno je od njega privremeno oduzet automobil kojim je upravljao.

Za počinjene prekršaje prijeti mu izricanje novčane kazne u iznosu do 9.940 eura, izricanje kazne zatvora u trajanju do 120 dana te izricanje zaštitne mjere do 12 mjeseci i određivanje 22 negativna prekršajna boda nakon pravomoćnosti odluke o prekršaju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok