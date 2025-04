FOTO / Ovako izgleda more kod Hvara nakon izlijevanja 17 tona nafte

Podijeli :

Veliki ekološki incident na otoku Hvaru. Oko 17 tona nafte iscurilo je u more u uvali Križna luka. Naime, puknuo je spremnik Inine benzinske crpke. Policija je potvrdila da je došlo do curenja nafte, ali još ne otkriva što se dogodilo. Uz policajce, na terenu su vatrogasci, HGSS i djelatnici Lučke kapetanije koji saniraju onečišćenje.

Policija je objavila da su informaciju o događaju primili u petak oko 9​:30 sati, kada je u gradu Hvaru, uvala Križna luka, došlo do onečišćenja mora naftom.

Splitska policija potvrdila je incident i objavila kako su sve nadležne službe uključene u sanaciju.

O incidentu se oglasila i Ina, potvrdivši da je došlo do istjecanja goriva iz spremnika koji se nalazi na marinskoj postaji u Križnoj luci. Uzrok puknuća trenutačno se istražuje.

O stanju na terenu za Dalmaciju Danas izvijestio je i zapovjednik DVD-a Hvar Nikola Škare.

“Trenutno nije toliko loša situacija, nadamo se da neće ići na gore. Postavili smo brane, zatvaramo širenje gdje god možemo, a negdje sakupljamo masnoću, onečišćenje, krpama po površini. Došao je naš vatrogasni brod iz Kaštel Gomilice, Sveti Florijan, opremljen je upravo za ovakve slučajeve”, rekao je Škare za medije.

Svaki ekocid je neprihvatljiv

I župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban komentirao je ekološku katastrofu na Hvaru.

“Noram reći da su brane stavljene, no svaki ekocid je neprihvatljiv. INA je privatna firma i ona će morati snositi odgovornost za ovaj incident”, kazao je Boban.

“Moram pohvaliti službe koje su žurno intervenirale i rade na sanaciji. Razmjere štete ćemo utvrditi poslije, kada dođu stručnjaci. Trebamo vidjeti kako ćemo pristupiti sanacijama. Ekipa je na terenu i poslijepodne imamo sastanak na kojem ćemo vidjeti što će se dalje događati”, rekao je Rikardo Novak, gradonačelnik Hvara.

O incidentu se oglasili iz Ine

“Možemo potvrditi da je na marinskoj benzinskoj postaji Ine u lučici Križna luka na Hvaru, tijekom noći došlo do iznenadnog istjecanja dizelskog goriva iz spremnika. Odmah nakon uočavanja istjecanja, tijekom jutra su aktivirani svi propisani protokoli. Na terenu su sve specijalizirane hitne službe koje s nama rade na sanaciji i sprječavanju širenja goriva u okolišu i moru. Spremnik iz kojeg je došlo do istjecanja redovito je održavan, a sljedeći redoviti pregled bio je planiran za 2027. godinu, sukladno važećim propisima. Uzrok curenja trenutačno se istražuje. Situaciju nastavljamo pažljivo pratiti i ostajemo u stalnom kontaktu s nadležnim službama, uz nastavak provođenja svih potrebnih mjera, odgovorili su iz Ine.

“Nema onečišćenja na otvorenom moru”

U Križnoj luci na Hvaru, gdje je u petak ujutro iz spremnika Ine iscurilo gorivo u more, nije došlo do onečišćenja na otvorenom moru, priopćilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Kako navodi Ministarstvo, u petak u jutarnjim satima došlo je do istjecanja goriva na otoku Hvaru, najvećim dijelom u uvali Kržina luka, a na otvorenom moru nema vidljivih tragova onečišćenja.

– Točan opseg onečišćenja trenutačno nije poznat, na terenu su postavljene brane kako bi se spriječilo daljnje širenje onečišćenja na druge dijelove luke Hvar, navodi se u priopćenju.

– Uz službenike nadležne Lučke kapetanije Split i hvarske ispostave, u aktivnostima saniranja onečišćenja koje s kopna istječe u more sudjeluju pripadnici vatrogasnih društava, djelatnici Vodoopskrbe i odvodnje, kao i specijalizirana tvrtka za sprječavanje iznenadnih onečišćenja mora, u suradnji s policijskim službenicima.

– O događaju je obaviješten i Državni inspektorat. Trenutne aktivnosti usmjerene su na sprječavanje daljnjeg širenja goriva i sanaciju štete, a okolnosti događaja utvrdit će se očevidom koji će provesti nadležne službe, poručuje Ministarstvo

Butković: Stvar je pod kontrolom

“Sve je poduzeto na vrijeme, znači brane su postavljene. Došlo je do izljeva tih 17 tona nafte i službe su na terenu – Lučka kapetanija, inspektori. Stvar je pod kontrolom”, izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković.

