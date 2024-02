Vučemilović oplela po ljevici: Ponižavajuće je gledati koliko Grbin moljaka Možemo

Podijeli :

Zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović u N1 Novom danu sa Sandrom Križanec komentirala je što vladajući još nisu odredili datum izbora, ali i sve druge aktualne teme.

Iako u oporbi, Suverenisti nisu složni s ljevicom oko prosvjeda i njihovih akcija. Dapače, već održani prosvjed i onaj najavljeni za 23. ožujka smatraju predizbornim skupom.

“Po meni, imaju čudnu strategiju. Zajedno prosvjeduju, a na izbore idu odvojeno. Teško je više i gledati koliko puta je već Sandra Benčić dala košaricu Peđi Grbinu. To njegovo ponižavanje i moljakanje pred strankom Možemo… koja je u Zagrebu pokazala toliko nesposobnosti kakvu nismo još vidjeli, uistinu je sramotna. Očito žele mobilizirati svoje birače i vidjet ćemo hoće li uspjeti”, kazala je Vučemilović pa nastavila:

“Što se tiče stranaka desno od centra, a to smo mi i Most, jedina čvrsta koalicija na desnici, ne želimo imati veze s njihovim akcijama. Niti ikime tko ružno govori o prvom predsjedniku Franji Tuđmanu i gdje se šalju poruke koje su nama potpuno neprihvatljive.”

Most i Suverenisti su sigurna kombinacija, što je već potvrđeno. Ali, upitan je Domovinski pokret.

“Već jako dugo od strane njihovih medijskih trbuhozboraca, cijelo se vrijeme radi na razjedinjenju desnice i to je ružno s njihove strane. Puno više napadaju Most i Suvereniste nego Možemo ili HDZ. To traje već toliko dugo da im ne možemo vjerovati u dobre namjeru. I jučer na glasanju bilo je samo tri zastupnika DP-a, a ima ih ukupno šest. Kako ne dođu na tako važno glasanje? Jer su svjesni da stoje loše i da Sabor nakon izbora mogu gledati samo na televiziji. Njima je i HSP dao košaricu. Zašto nijedna desna stranka s njima ne želi u koaliciju i u DP-u se moraju oko toga zapitati”, smatra Vučemilović, koja je bila u Domovinskom pokretu.

Je li Miroslav Škoro krivo procijenio te ljude?

“Domovinski pokret uistinu je bio pokret. Bila je to njegova stranka, a kako su se obračunali s njim ne ide im na čast. Zato se vode i sudski sporovi, koji neće završiti dobro po njih. Znamo tko je dostavljao izrezane i montirane fotografije medijima. Nastojali su svog prvog predsjednika oblatiti toliko da se on više nigdje u javnosti ne smije pojaviti. Vrlo ružno i neprimjereno. To su takvi ljudi. Bila sam dugo s njima i znam na što su spremni. Ali, nisam to samo ja, znaju ih i drugi. Kod njih nema vjere i povjerenja”, kritizirala je bivšu stranku i njeno aktualno vodstvo.

Mnogo se priča o izborima, ali nije poznato kad bi oni mogli biti.

“Njihovo pravo je raditi što rade, ali to nije u skladu s demokratskim procesima. Sve neke zrelije i razvijenije demokracije imaju datume kojih se drže i to je u redu. Ovo je pozicija koju vladajući koriste klošarski. Predizborna kampanja ionako već traje i ne može se u par mjeseci nadoknaditi nerad kroz tri i pol godine. Birači to prepoznaju. Tako da, kalkuliranje s datumom izbora je potpuno nepotrebno i svi znamo da će vrlo vjerojatno oni biti sredinom svibnja. Osim ako se ne dogodi nešto izvanredno, kao novo uhićenje nekog ministra”, rekla je.

Kao ekonomistica i doktorica znanosti, komentirala je rast BDP-a.

“To nam se dogodilo jer ova struktura nama ide na ruku. Potrošnja je pojačana, ne štedimo jer smo takav mentalitet. A i naše se gospodarstvo temelji na uslugama pa nismo pogođeni toliko kao Njemačka. No, to dugoročno nije dobro jer ne možete temeljiti rast na potrošnji i europskim fondovima. Kad gledate robni izvoz, on pada već mjesecima i stoji loše, pogotovo u Slavoniji. Oni koji su vezani za Njemačku, pretrpjeli su pad do 35 posto, oni drugi oko osam posto”, zaključila je Vesna Vučemilović.

