Socijaldemokrati udarili po Grbinu, SDP im uzvratio: “To su notorne gluposti!”

U istome danu predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović i član Predsjedništva te stranke, Davor Bernardić, na N1 su oštro prozvali Peđu Grbina, predsjednika SDP-a, njihove matične stranke iz koje su potjerani nakon prošlih parlamentarnih izbora.

Bernardić je u utorak ujutro u N1 Studiju uživo, govoreći o mogućem predizbornom okupljanju ljevice, kazao da “Grbin ne vidi prst pred nosom i da će SDP svesti na razinu Mosta s kojim nitko ne želi”. Bernardić je, podsjetimo, bio na čelu SDP-a prije unutarstranačkog raskola i dolaska Grbina na čelo stranke.

Grbin: HDZ živi i brani korupciju. Idemo raditi, nećemo sa Socijaldemokratima Žele se brendirati kao drugačija, umjerena stranka. Puhovski ih “pokopao”: Oni su naprosto živi mrtvaci

Ultrakratak odgovor Socijaldemokratima

U utorak navečer, u Pressingu na N1 gostovao je predsjednik Socijaldemokrata Davorko Vidović. Govoreći o svojedobnom raskolu u SDP-u, također je prozvao Grbina.

“SDP kao stranka koja je startala s 32 zastupnika, a sad ima 12, u kojoj se dogodilo nešto što ne znam da se igdje ikada dogodilo, nije nastala rascjepom, nego izbacivanjem ljudi. Prije dvije i pol, tri godine krenulo je masovno izbacivanje članstva, izbačeno je više tisuća ljudi i 20 zastupnika. (…) Do Grbina je i još nekolicine ljudi koji su doveli do raskola te stranke”, rekao je Vidović.

Tim smo povodom zatražili komentar prozvanog predsjednika SDP-a, a iz te smo stranke dobili vrlo kratak odgovor.

“O izjavama predstavnika stranke Socijaldemokrati o tome da je Peđa Grbin odgovoran za raskol u SDP-u, možemo odgovoriti samo: To su notorne gluposti.”

“Grbin nema kapacitet za okupljanje”

Politički analitičar Žarko Puhovski kaže kako je u raskolu među socijaldemokratima na vidjelo izašlo ono što karakterizira čitavu domaću političku scenu.

“Ovdje nitko ne upire prstom u drugoga iz ideoloških ili svjetonazorskih razloga, nego u kontekstu osobnih sukoba i moraliziranja – da je netko nekoga izdao ili prevario. U konkretnom slučaju, da je Grbin pokušao biti autoritaran bez autoriteta”, rekao nam je Puhovski.

Puhovski također smatra da su sve kritike Grbinu u ovom trenutku oslabljene činjenicom da SDP-u relativno dobro ide.

“Kad bi Možemo ušao u koaliciju sa SDP-om, sasvim izvjesno bi više ljudi izašlo na izbore”

“Zadnja istraživanja kazuju da su on i SDP odskočili relativno daleko od Možemo! koji je još prije desetak mjeseci bio ispred njih. No, Grbin je po mom sudu bez svake sumnje najodgovorniji za sve loše što se dogodilo u SDP-u u zadnje dvije, tri godine. Ne samo zato što je predsjednik stranke, nego zato što je predsjednik koji nema kapacitet okupljanja. Nije čak pokazao naročiti interes za okupljanje, nego je pokušao nametnuti jednu struju protiv druge”, dodaje.

“Prekasno su shvatili da neće pod kišobran”

Što se tiče Socijaldemokrata, analitičar kaže kako su u toj stranci očito prekasno shvatili da se neće moći ugurati pod kišobran ujedinjene ljevice.

“Ostali su u situaciji da se bez ikakve ozbiljne stranačke infrastrukture moraju na izborima suočavati i s HDZ-om kao vladajućom strankom, ali i s SDP-om kao lokalnim monopolistom na ljevici. To je za njih, po mome sudu, praktički izgubljena pozicija. Lako je moguće da nitko od ovih dvadesetak zastupnica i zastupnika Socijaldemokrata koji su sada u parlamentu, neće tamo ponovno ući”, tvrdi Puhovski.

Grbin za TNT: Prijelomni je trenutak, ego stavljam na stranu, zovem Možemo! i druge opet u koaliciju

Logika izbora je, kaže, u tomu da se sukobljavaju oni koji ciljaju na isti birački bazen. A to će, po njegovom mišljenju, na ljevici biti osviješteno tek kada se zaoštri javna polemika, a možda i međusobno napadanje između SDP-a i Možemo!, a ne Socijaldemokrata.

“Disidenti se obično vraćaju podvijena repa”

Znamo li da su se u SDP vraćali mnogi koji su ga prethodno napustili zbog unutarnjih neslaganja, poput Ive Josipovića ili Miranda Mrsića i njihovih privremeno osnovanih stranaka, logično je pitanje hoće li isto biti i sa Socijaldemokratima. Puhovski drži to mogućim, ali pod jednim uvjetom.

“Imamo situaciju ne samo s SDP-om nego i s HDZ-om da se disidenti vraćaju, obično podvijena repa, jer se na koncu smatra da je matična stranka ipak jača i da je tamo izvorna orijentacija kojoj se treba vratiti. U konkretnom slučaju bit će moguće da se ovi disidenti vrate kada i ako Grbin ne bude predsjednik SDP-a. No to se ne može dogoditi prije završetka ovih izbora. A do tada je pitanje tko će od sadašnjih alternativnih SDP-ovaca uopće biti politički aktivan”, objašnjava Puhovski.

Tko može protiv Plenkovića? “Benčić je nebitna, a da je Grbin pametan…”

Plenković ih ne smatra “radikalnom ljevicom”

Nakon nedavnog prosvjeda lijevo-liberalne oporbe na Markovu trgu, predsjednik HDZ-a Andrej Plenković sve je stranke koje su u tome sudjelovale nazvao “radikalnom ljevicom” izuzev Socijaldemokrata. Puhovski drži da je šef HDZ-a to izrekao taktički.

“Nažalost, Socijaldemokrati ne igraju nikakvu ulogu, ali Plenkoviću je to bilo važno reći jer su oni glasali za neke od njegovih parlamentarnih inicijativa. Time su dali do znanja da nisu žetončići – to je glupost – ali da su spremni na neke kompromise, dok je Grbin s SDP-om uvijek u oštroj protimbi spram HDZ-a”, kazao je.

