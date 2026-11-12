Pratite Dan sjećanja uživo na N1: Poseban program povodom 35. obljetnice pada grada

N1 Hrvatska od 8 sati uživo prati obilježavanje ove važne obljetnice kroz emisije Novi dan i N1 Studio uživo. Naši reporteri donosit će najvažnije trenutke iz Vukovara, razgovore s braniteljima i obiteljima žrtava te svjedočanstva i analize o važnosti očuvanja sjećanja na žrtvu grada heroja.