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18. STUDENOGA NA N1

Pratite Dan sjećanja uživo na N1: Poseban program povodom 35. obljetnice pada grada

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N1 Info
|
12. stu. 2026. 14:12
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Vukovar - EPG
N1

U srijedu, 18. studenoga, N1 televizija donosi poseban program povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 35. obljetnice pada Vukovara, grada koji je postao simbol hrvatske slobode, hrabrosti i otpora.

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Trideset i pet godina nakon pada Vukovara, njegovim će ulicama ponovno proći Kolona sjećanja, u spomen na sve koji su izgubili živote u obrani grada i stradali tijekom Domovinskog rata.

N1 Hrvatska od 8 sati uživo prati obilježavanje ove važne obljetnice kroz emisije Novi dan i N1 Studio uživo. Naši reporteri donosit će najvažnije trenutke iz Vukovara, razgovore s braniteljima i obiteljima žrtava te svjedočanstva i analize o važnosti očuvanja sjećanja na žrtvu grada heroja.

Budite uz N1 televiziju i portal N1info.hr u srijedu, 18. studenoga, od 8 sati.

Teme
dan sjećanja 2026. kolona sjećanja n1 televizija vukovar

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