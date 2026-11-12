18. STUDENOGA NA N1
Pratite Dan sjećanja uživo na N1: Poseban program povodom 35. obljetnice pada grada
U srijedu, 18. studenoga, N1 televizija donosi poseban program povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i 35. obljetnice pada Vukovara, grada koji je postao simbol hrvatske slobode, hrabrosti i otpora.
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Trideset i pet godina nakon pada Vukovara, njegovim će ulicama ponovno proći Kolona sjećanja, u spomen na sve koji su izgubili živote u obrani grada i stradali tijekom Domovinskog rata.
N1 Hrvatska od 8 sati uživo prati obilježavanje ove važne obljetnice kroz emisije Novi dan i N1 Studio uživo. Naši reporteri donosit će najvažnije trenutke iz Vukovara, razgovore s braniteljima i obiteljima žrtava te svjedočanstva i analize o važnosti očuvanja sjećanja na žrtvu grada heroja.
Budite uz N1 televiziju i portal N1info.hr u srijedu, 18. studenoga, od 8 sati.
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