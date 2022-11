Podijeli :

Izvor: N1

Glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) Irena Weber bila je gošća Newsrooma. Govorila je o izmjenama i dopunama Zakona o radu, a posebno o radu nedjeljom, odnosno o prizivu savjesti na rad nedjeljom koji se pojavio kako novina u zakonu.

Weber napominje da treba pričekati četvrtak da se vide detalji samog zakona.

“Kao i obično, kad se zakoni krenu primjenjivati u praksi, onda ste u situaciji da morate riješavati neke operativne probleme na koje zakonodavac ne razmišlja niti ih predviđa. Priziv savjesti radu nedjeljom sigurno će donijeti puno problema u organizaciji samog rada poslodavcima. To se odnosi na sve djelatnosti koje rade nedjeljom. Od javnog sektora – medicine, zdravstva, javnih službi, hitni službi…”, objašnjava.

Objašnjava da je problem upravo u sektorima koji rade nedjeljom.

“To je trgovina, ugostiteljstvo, proizvodnja, prehrambena industrija koja proizvodi i vikendom, pa industrije iz sektora metalne industrije ili građevine. Kod kojih recimo je proces proizvodni takav da se peći ili proizvodne linije ne smiju ugasiti, postavlja se problem kako će u tom slučaju poslodavac osigurati normalno funkcioniranje proizvodnog procesa”, kazala je.

Razgovori s resornim ministarstvom

Weber kaže da nisu bili spremni na situaciju s pravom radnika da naprosto odluči da neće raditi nedjeljom.

“Onda se postavlja i pitanje opet selektivnosti industrija u kojima je dopušteno odnosno nije dopušteno. Kaže se da je riječ o situacijama koje su ili hitne pa se postavlja pitanja kako u hitnim situacijama doći do djelatnika ako on ima pravo isključiti se i ne biti dostupan. Ili koje su u prirodi našeg posla, zašto bi u prirodi posla bilo da mogu raditi hotelijeri i kafići, a ne može raditi trgovina. Opet ulazimo u nekakvo arbitrarno odlučivanje”, ističe.

Kaže da to u principu jest prijedlog ‘od jučer’.

“Mi smo sudjelovali u radu radne skupine. Mi smo zajedno s ostalim socijalnim partnerima dvije godine intenzivno radili na izmjenama i dopunama Zakona o radu. Dokument s kojim smo završili je nešto sasvim drugo od onoga što je nas dočekalo kao prijedlog samo zakona. To je od jučer. Mi jesmo iznenađeni, nismo ovo očekivali. To se odnosi i na ovaj dio oko prizva savjesti i na određena rješenja u smislu nedostupnosti zaposlenika, to se odnosi i na određeno smanjivanje prava poslodavaca u smislu organizacije posla i odlučivanja oko angažmana radnika. To se odnosi i na ovaj dio oko plaćanja rada nedjeljom. Ono što smo mi dogovorili i u kolektivnim pregovorima i na radnoj skupini – upravo je bila na nivou 30 posto, iako poslodavci u prosjeku plaćaju rad nedjeljom 37 posto”, rekla je.

Glavna direktorica HUP-a napominje da su prijedlog o tome da se radna nedjelja plaća 50 posto više praktički prvi put vidjeli na Gospodarsko-socijalnom vijeću.

“Čuli smo dva dana prije jer smo imali sastanak u ministarstvu, ali praktično da”, govori.

Kaže da HUP ne vidi problem u tih 50 posto više.

“Samo ukazujem na situaciju gdje vodimo jedan socijalni dijalog, dogovorimo se oko finalne verzije dokumenta, a onda nakon dva dana izađe nešto sasvim drugo za dva dana. S ovih 50 posto vrlo vjerojatno se i želi utjecati da rad nedjeljom postane neisplativ”, kazala je.

Ističe da će neki poslodavci sigurno imati problema zbog odredbe da se rad nedjeljom plati 50 posto više.

“i smo nakon dugo vremena pregovora oko kolektivnog ugovora, osobito u djelatnosti trgovine, bili pred kraj dogovora. I planirali smo potpisati kolektivni ugovori, ali sad s ovim novim zakonom se situacija promienila. Naš stav je da zakon ne bi trebao biti toliko rigidan i ne bi trbao ograničavati slobodu dogovora između socijalnih partnera, mislim tu na poslodavce i na sindikate. Nego bi trebao ostaviti socijalnim partnerima da u dijalogu dogovore svoj način rada”, rekla je glavna direktorica HUP-a.

