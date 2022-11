Podijeli :

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever u N1 Studiju uživo komentirao je zakonodavni okvir uređenja rada nedjeljom kojim se među ostalim predlaže da se rad nedjeljom od 1. siječnja iduće godine za sve djelatnosti plaća 50 posto više u odnosu na redovnu satnicu.

“Puno je toga nedorečeno”, rekao je Krešimir Sever i dodao:

“Poslodavci su dovoljno inventivni kad su u pitanju rupe u zakonu. Čijenica da se ovdje radi o tome da za sve poslove koji nisu poslovi od javne važnosti (hitna medicina, vatrogasci, policija itd.), da bi oni mogli imati mogućnost izjaviti poslodavcu da ne mogu raditi nedjeljom, no kako je to formulirano, ispada da je za sve one kojima je normalan radni ritam sedam dana u tjednu. Još ćemo trebati neke stvari doraditi, nismo uopće raspravljali o toj temi ni koliko bi se platio rad nedjeljom. Tekst nam je došao nakon javne rasprave i prvog čitanja.”

Puno je toga nejasno, dodaje: “Nije pitanje hoće li se ljudi moći pozvati na priziv savjesti iz bilo kojeg razloga, nego je pitanje navike. Ako je poslodavac šikanirao radnika, ako je trpio štetne posljedice i radnik ga je prijavio, znamo iz iskustva da poslodavac može naći niz mehanizama na drugoj strani – usporavanje napredovanja itd.”

Sever napominje da su sindikati dali više primjedbi, među ostalim traže pojašnjenje izvanrednih okolnosti na koje se poslodavac može pozvati i inzistirati da radnik dođe na posao i u nedjelju.

Na pitanje je li jedna nedjelja obavezno slobodna u mjesec dana dovoljno, Sever kaže:

“To je pitanje rada u trgovini koje je pokazivalo da su ljudi znali raditi po 30-ak i više nedjelja zaredom. Treba se barem pokušati organizirati posao tako da može biti svaka druga nedjelja slobodna. Sad je opet veliko razdoblje u kojem će radnik biti van obitelji. Kako se pogled širi s trgovine, moramo gledati šire, da i druge djelatnosti moramo imati u vidokrugu, da i oni moraju dobiti svoju nedjelju kad god je to moguće, da imaju što normalniji život.”

Od Nove godine nova pravila stupaju na snagu.

