Za vikend sunčano i vruće: Dio Hrvatske očekuje toplinski val!

Danas će vrijeme biti sunčano, toplo i vruće. U Slavoniji i Baranji puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu maestral. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 36C. U nedjelju stabilno sunčano i sve toplije.

Ciklonalna aktivnost s Atlantika preselila se nad Skandinaviju, a u jakoj mlaznoj struji nestabilan hladniji oceanski zrak struji nad sjevernu i srednju Europu. Manja količina nestabilnog zraka zadržava se sjeverno od Alpa i uzrokuje lokalne nestabilnosti.

Nad južnom Europom jača greben azorske anticiklone, a nad Sredozemnim morem struji vruć zrak s afričkog kontinenta. Jug Jadrana i jug Dalmacije naći će se pod utjecajem vrućeg zraka te će biti pod utjecajem toplinskog vala.

Danas će vrijeme biti sunčano, toplo i vruće. U Slavoniji i Baranji puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak, a na Jadranu maestral. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 36C. U nedjelju stabilno sunčano i sve toplije.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti od 17 do 20 na Jadranu od 22 do 27C. Najviše dnevne temperature od 32 do 38. Uz Jadran će maestral poslijepodne donositi osvježenje. Temperatura mora od 25 do 27, UV indeks vrlo visok.

U noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu će zapuhati jaka, mjestimice i olujna bura kao posljedica prolaza oslabljene hladne fronte sjeverno od Alpa. Početak idućeg tjedna će donijeti naoblačenje u sjeverozapadne krajeve unutrašnjosti, a uz granicu sa Slovenijom, Međimurju i Podravini moguće su u ponedjeljak poslijepodne i navečer grmljavinski pljuskovi.

U utorak promjenljivo oblačno uz lokalne pljuskove uglavnom u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Malo hladnije, ali još uvijek iznad i oko prosjeka za ovo doba godine.

