Zabrinjavajući podaci: Gotovo pola ZET-ovih tramvaja lani je bilo tehnički neispravno

Tramvaji zagrebačkim prugama i dalje "jure" brzinom od prosječnih 12 kilometara na sat, stari su u prosjeku 29,5 godina, a tehnički ih je ispravno tek 57 posto. Neki su to od podataka koji se mogu pronaći u poslovnom izvješću ZET-a za 2023., dokumentu koji je jedna od točaka dnevnoga reda nadolazeće sjednice Gradske skupštine, a u njemu piše i kako je lani, u odnosu na godinu prije, pao broj prodanih karata.

Tijekom 2023., točnije, prodano ih je 22,4 milijuna, što je oko 800.000 manje nego 2022., a to je rezultiralo i 1,6 milijun eura manjim prihodom od karata. Pozitivna je stavka pak to što se lani više prometovalo sljemenskom žičarom pa su tako gondole prešle 2,66 milijuna kilometara, što je čak 57 posto više nego 2022., a prodano je 235.038 karata, odnosno sedam posto više nego godinu prije. Žičara je za ZET u 2023. od prodanih karata uprihodila 1,3 milijun eura, prenosi Večernji list.

Sve više žena radi u zagrebačkim gradskim tvrtkama: Čiste ulice, voze autobuse i tramvaje

Tvrtka je na koncu godine financijski pozitivno poslovala, s dobiti prije oporezivanja od 38.861 eura, no iz javnog su prijevoznika objasnili su da je to bilo moguće zahvaljujući subvenciji Grada, koja je lani iznosila 129,9 milijuna eura.

ZET-ovo poslovno izvješće seciralo je i situaciju s brojem zaposlenika i njihovom strukturom, a usporedba ovog za 2023. s dokumentom za godinu prije također upućuje na to kako je broj ljudi koji tvrtku napuštaju svojevoljno znatno narastao. U 2022. je, naime, ZET napustilo 169 radnika, no tek 24 zaposlenika dala su otkaz, a ostali su najvećim dijelom otišli u mirovinu. Lani je pak radni odnos prestao za 250 djelatnika, no otkaz su dala njih 72, odnosno triput više. Podaci također pokazuju da otkaz najčešće daju vozači autobusa pa je tako lani tvrtku napustio 51 vozač, a godinu prije toga njih 19.

Podaci o dobnoj strukturi u gradskom prijevozniku svjedoče o tome da mu je kronično nužno pomlađivanje kadrova. Od 3780 zetovaca, koliko ih je zaposleno u tvrtki, njih dvije trećine starije je od 45, a čak 37 posto ima više od 55 godina. Prosječna dob zaposlenika, stoji u dokumentu, jest 48 godina.

