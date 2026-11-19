MODERNIZACIJA PRIJEVOZA
Zagreb kupuje još 20 tramvaja za 75 milijuna eura. Tomašević: Proizvode se kod nas
Grad Zagreb odabrao je tvrtku Končar – Električna vozila za nabavu dodatnih 20 novih dugih niskopodnih tramvaja, vrijednih 69,8 milijuna eura bez PDV-a, odnosno oko 75 milijuna eura s PDV-om, a rok za isporuku svih vozila je 36 mjeseci, izvijestio je Grad u četvrtak.
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Riječ je o tramvajima dugima 34,6 metara i širokim 2,3 metra, koji će moći primiti do 208 putnika, uključujući 51 putnika na sjedalima. Niskopodni dizajn omogućit će lakši ulazak i izlazak, osobito osobama smanjene pokretljivosti, starijim građanima i roditeljima s dječjim kolicima.
Gradonačelnik Tomislav Tomašević istaknuo je da je nabava dio nastavka modernizacije javnog prijevoza.
“Tramvaji su ključni za razvoj održivog javnog prijevoza, smanjenje prometnih gužvi i onečišćenja zraka. Posebno smo ponosni što se zagrebački tramvaji proizvode upravo u Zagrebu”, kazao je.
U modernizaciju ZET-a uloženo više od 212 milijuna eura
Kako je naveo, Grad je od 2021. do 2026. u modernizaciju ZET-a uložio 212,4 milijuna eura bez PDV-a, a u tom je razdoblju nabavljeno 258 autobusa i 39 tramvaja. Za daljnja ulaganja priprema se još 164 milijuna eura, čime bi ukupna vrijednost dosadašnjih i planiranih investicija dosegnula oko 376 milijuna eura bez PDV-a.
Do sada je pristiglo 30 novih niskopodnih tramvaja, a u tijeku je daljnja isporuka preostalih 10, vrijednih 77,7 milijuna eura bez PDV-a, od čega je 71,7 milijuna, u suradnji s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture, osigurano iz fondova Europske unije, a šest milijuna eura iz državnog proračuna, podsjećaju iz Grada.
Modernizacija starih tramvaja i nova pruga
Uz nabavu dodatnih 20 dužih tramvaja, Grad priprema i modernizaciju postojećih tramvaja tipa 2200, procijenjene vrijednosti 10 milijuna eura bez PDV-a.
Uskoro bi u promet trebala biti puštena i nova tramvajska pruga Sarajevskom cestom, prva izgrađena u Zagrebu nakon više od 25 godina.
Grad nastavlja i elektrifikaciju autobusne flote. U promet su uključena 62 nova električna autobusa, a u pripremi je nabava dodatnih 100, procijenjene vrijednosti 75 milijuna eura bez PDV-a, navodi se u priopćenju.
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