Kako je naveo, Grad je od 2021. do 2026. u modernizaciju ZET-a uložio 212,4 milijuna eura bez PDV-a, a u tom je razdoblju nabavljeno 258 autobusa i 39 tramvaja. Za daljnja ulaganja priprema se još 164 milijuna eura, čime bi ukupna vrijednost dosadašnjih i planiranih investicija dosegnula oko 376 milijuna eura bez PDV-a.