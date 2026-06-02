Ulaže se 10 milijuna eura
ZET kreće u veliki remont tramvaja
Grad Zagreb ponovno je pokrenuo postupak odabira izvođača za investicijsko održavanje ZET-ovih niskopodnih tramvaja TMK 2200, nakon što je prethodni natječaj poništen zbog nevaljane ponude jedinog ponuditelja
Riječ je o projektu vrijednom deset milijuna eura kojim bi se produžio životni vijek tramvaja za dodatnih 15 godina te unaprijedila sigurnost i kvaliteta prijevoza. Prema natječajnoj dokumentaciji, planirano je investicijsko održavanje pet vozila, piše Hana Ivković Šimičić za Večernji.hr.
Investicijsko održavanje podrazumijeva opsežne zahvate na vozilima, uključujući obnovu i zamjenu ključnih sustava poput motora, kočnica, upravljačkih i sigurnosnih komponenti. Predviđena je i obnova vanjske oplate te modernizacija unutrašnjosti kako bi se povećala udobnost putnika.
U dokumentaciji se navodi da je cilj projekta osigurati pouzdaniji rad tramvaja, produžiti njihov uporabni vijek te ih prilagoditi suvremenim standardima javnog prijevoza.
Nakon remonta tramvaji bi trebali dobiti niz novih funkcionalnosti. Među njima je mogućnost vožnje bez napajanja iz kontaktne mreže na udaljenosti od najmanje 200 metara zahvaljujući baterijskom sustavu.
Planirana je i ugradnja LED zaslona za vanjsko informiranje putnika, USB priključaka tipa A i C u putničkom i vozačkom prostoru te poboljšanje toplinske i zvučne izolacije vozila.
Modernizacija uključuje i ugradnju šuko utičnica s neprekidnim napajanjem, sustava za brojanje putnika, novih tipkala i sjedala te dodatnu prilagodbu osobama s invaliditetom. Na početku i kraju tramvaja trebali bi biti postavljeni TFT monitori za informiranje putnika.
Cilj je dojam potpuno novog vozila
Iz Grada ističu za Večernji da putnici nakon modernizacije trebaju zadržati sve prednosti postojećih tramvaja, ali uz višu razinu udobnosti i sigurnosti.
Zbog toga se očekuje da svi elementi s kojima putnici dolaze u kontakt ostavljaju dojam novog vozila, dok razina buke i vibracija ne smije biti veća od one zabilježene kada su tramvaji TMK 2200 prvi put isporučeni.
Prethodni natječaj završio bez uspjeha
Sličan natječaj raspisan je još u veljači ove godine, no postupak je naknadno poništen. Na njega se javio samo Končar s ponudom vrijednom 9,99 milijuna eura.
Iako je financijski zadovoljavao uvjete, ponuditelj je odbijen jer je tijekom izrade ponude mijenjao pojedine stavke troškovnika, što je prema pravilima natječaja bilo izričito zabranjeno.
