Zagrebačka Primijenjena u skelama i 4,5 godine nakon potresa

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Četiri i pol godine od zagrebačkog potresa građevinski radovi na obnovi glavne zgrade još nisu započeli. Tek predstoji pokretanje javne nabave za odabir izvođača radova, dakle ni neće tako skoro.

Skoro sedamsto učenika Škole primijenjene umjetnosti i dizajna u Zagrebu (ŠPUD) ovu novu školsku godinu nije dočekalo u obnovljenoj zgradi svoje škole kao ni u zamjenskom prostoru na Zagrebačkom velesajmu, a postojala je ideja da ondje usele početkom nastave.

Građevinski radovi na zgradi ŠPUD-a nisu ni započeli. Od zagrebačkog potresa, valja podsjetiti, prošle su četiri i pol godine. Da još nisu uselili u zamjenski prostor Velesajma, potvrdio je za Srednju.hr i ravnatelj Filip Pintarić.

“Mi smo još uvijek u pregovorima s gradom, završava se prostor na Zagrebačkom velesajmu. Jedna od ideja bila je da bismo se useljavali u rujnu, no to je pomaknuto. Sada, u ovom trenutku, najvjerojatnije je da će do tog preseljenja doći u prosincu. Ta cijela priča je krenula i potencirana je zbog zaštite učenika od okolnih gradilišta.

Međutim, njih u ovom trenutku nema pa ne postoji ni ugroza za učenike, tako da je trenutno za njih zapravo u redu tu gdje jesu”, rekao je Pintarić.

Još nije krenula ni javna nabava

Od 2020. godine općeobrazovni dio nastave za učenike se izvodi jedan tjedan na Kajzerici u IV. gimnaziji, a onda drugi tjedan se umjetnički dio programa izvodi u objektu ŠPUD-a.

Ministar Bačić: U Velikoj Gorici obnovljeno je 145 stambenih jedinica Zagreb završio 85 posto projekata obnove: “Ponosni smo”

Za glazbene i plesne razrede, kojima su matične škole glazbene i plesne škole, nastava se izvodi u osnovnoj školi na Kajzerici u popodnevnoj smjeni. Ovakva organizacija, kaže ravnatelj, učenicima nije previše izazovna. Štoviše, s obzirom na to da imaju tjedan kada se bave isključivo općeobrazovnim, a drugi samo umjetničkim predmetima, kaže ravnatelj, možda im je i jednostavnije. Međutim, organizacijski je to zahtjevno za upravu, posebice paralelno s obnovom, kao i za nastavnike.

“S te strane učenici ne gube, ali da je teško nama svima skupa – je. U početku nije bilo teško, ali sada to već traje petu godinu. Nadam se da će se od sada odvijati prema postavljenom planu i da neće više biti odgađanja”, zaključuje Pintarić.

ŠPUD nije jedina škola koja nije obnovljena

I iz Grada potvrđuju da je do sada po pitanju ŠPUD-a odabran projektant za izradu novelacije. Projektanti su u taj posao uvedeni u lipnju ove godine, a kroz 15 dana trebaju dovršiti dokumentaciju. Tek se nakon toga, potvrđuju i iz Grada, pokreće postupak javne nabave za odabir izvođača radova na cjelovitoj obnovi glavne zgrade ŠPUD-a.

ŠPUD nije jedina škola u Zagrebu koja još nije obnovljena. Iz Grada navode kako su radovi na obnovi Gornjogradske gimnazije u drugoj fazi, no uskoro bi trebali biti završeni, prenosi Srednja.hr

“Početkom svibnja prošle godine izvođač radova je uveden u posao s rokom izvođenja 15 mjeseci od dana uvođenja u posao. S obzirom na zahtjevnost obnove objekta Gornjogradske gimnazije, proširenja projektnog zadatka u pogledu adaptacije potkrovlja u namjenske prostore i izvedbe panoramskog dizala, planirani rok završetka radova je kraj studenog 2024. godine”, odgovaraju iz Grada.

Vlasnik palače na Zrinjevcu o problemima s obnovom: Neka je sruše i naprave parking, Zagrepčani vole automobile! Korlaet o obnovi Zagreba: “Jedna stvar i dalje šteka…”

Slična je situacija i u Prvoj ekonomskoj školi u Zagrebu, s time da ondje postoji mogućnost da se radovi dodatno odulje.

“Što se tiče Prve ekonomske škole, u tijeku je izvođenje radova II faze cjelovite obnove s rokom izvođenja do 30. studenog 2024. godine koji će moguće biti produljen, s obzirom na to da se radovi cjelovite obnove izvode na pojedinačno zaštićenom kulturnom dobru te da se izvode vrlo složeni i konstruktivno zahtjevni radovi, kako bi se očuvala kulturna i povijesna vrijednost objekta Prve ekonomske škole u Zagrebu”, naveli su iz Grada.

U odgovoru ističu i da je u ove četiri i pol godine od potresa završena obnova 170 od 175 oštećenih školskih objekata, među kojima su i cjelovite obnove sedam školskih objekata. Osim što su u tijeku radovi na Gornjogradskoj i Prvoj ekonomskoj, u pripremi su, osim na ŠPUD-u i radovi na OŠ Ivana Gorana Kovačića, i Umjetničkoj plesnoj školi Silvije Hercigonje.

Iz Grada u odgovoru na upit navode i da je završena izgradnja, dogradnja i rekonstrukcija deset škola, osam osnovnih i dviju srednjih, a u tijeku su i radovi na izgradnji dvije osnovne škole – u Jakuševcu, te škole u Ježdovcu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Popularna mesnica bankrotirala: Nakon 200 godina zatvorene sve poslovnice, svi radnici dobili otkaz Cijelo vrijeme krivo jedemo jabuke? Stručnjaci otkrili najbolji način