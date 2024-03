Korlaet o obnovi Zagreba: “Jedna stvar i dalje šteka…”

Podijeli :

U petak se obilježava četiri godine od potresa koji je probudio Zagrepčane. Zamjenik gradonačelnika Zagreba Luka Korlaet u Newsroomu s Natašom Božić govorio je o obnovi Zagreba, a kratko se osvrnuo i na izbornu kampanju Možemo.

Grad Zagreb primio je 6.300 prijava za obnovu nakon potresa, a od toga je obrađeno 3.000 zahtjeva, rekao je Luka Korlaet: “Od toga najveći dio pada na nekonstrukcijsku obnovu (dimnjaci, krvovi, krpanja), njih 2.700. Tristotinjak su konstrukcijske obnove, najvećim dijelom samoobnove. Ministar obilazi gradilišta zamjenskih kuća, tu ministarstvo stoji najslabije, jedna je kuća izgrađena.”

Ministarstvo, pak tvrdi da je dovršeno 11 zamjenskih kuća, a da ih je 34 u gradnji. “To je onda novi podatak, do jučer je bila samo jedna”, rekao je Korlaet i dodao: “Ingerencija nad obnovom privatnih zgrada je pod državom, oni vode proces. Zagreb samo sufinancira tu obnovu sa 20 posto. 21 milijun eura smo osigurali, lani smo potrošili 15,6 milijuna eura.”

Na pitanje jesu li se stvari ubrzale od dolaska Branka Bačića, zamjenik gradonačelnika priznaje da jesu te da su postale procesno jednostavnije. “I dalje šteka javna nabava za izvođače – ima puno posla pa su ili nerealno visoke cijene ili se ne javljaju. To je velik problem”, ističe i dodaje da su upozoravali da je blokovska obnova, objedinjena nabava za više kuća odjednom, isplativija.

Komentirajući koliko bi obnova još mogla potrajati Korlaet je rekao da smatra da će većina privatnih zgrada i kuća biti obnovljena do 2030. Na upit nije li to dugačak rok, otkrio je primjer Italije: “Bio sam u Italiji 2009. kad je L’Aquila pogođena razornim potresom, i bio sam 2019. I dalje su kranovi bili ondje. Obnova je dugotrajan proces, zahtijeva puno legislativnih predradnji.”

Napominje kako je obnova višestambenih zgrada kompliciranija nego obnova kuća jer ima suvlasnike. Govoreći o političkom aspektu i komentirajući izjavu Andreja Plenkovića da niti jedan prozor u Zagrebu ne bi bio promijenjen da nije bilo HDZ-a, Vlade i Fonda, Korlaet je rekao:

“To je jako cinična pozicija i to je laž. Kad je udario potres, Vlada je angažirala hrvatski centar za potresno inženjerstvo koje je napravilo procjenu. Na osnovu te procjene Vlada je poslala zahtjev Europskoj komisiji za alokaciju tih sredstava. EK je to odobrio i novac je sjeo na državni račun, ali nije to postala kasa u koju smo mi mogli posegnuti, nego je svaki projekt morao biti napravljen po strogim pravilima. Tek onda mi možemo refundirati sredstva. Itekako smo se kao grad morali pomučiti.”

Korlaet je rekao da jamči da nijedan od 207 projekata koje su oni pripremili i odradili, nema problema i da su napravljeni bez mrlje.

“Vlada s desnim opcijama ne dolazi u obzir”

Govoreći o izbornoj kampanji i tome kako je bomba Zorana Milanovića utjecala na mogućnosti stranke Možemo na parlamentarnim izborima, zamjenik zagrebačkog gradonačelnika je rekao:

“Mislim da dobro stojimo. Čini mi se da zadržavamo integritet, prepoznatljivost, imamo svoju kandidatkinju za premijerku. Više bih volio pričati o sadržaju, a ne formi. Itekako imamo sadržaj. Ono što smo pokazali u Zagrebu, možemo pokazati na državnoj razini.”

Milanović zaziva vladu nacionalnog spasa. Na pitanje može li u toj vladi zamisliti SDP i Možemo s nekim desnim opcijama, rekao je: “To su isključene opcije, to ne dolazi u obzir. I vrijednosno i globalno politički gledajući mislim da bi tu bilo nepremostivih trvenja.”

Za razliku od Damira Vanđelića Koralet ne smatra da nas je pred nama razdoblje velike neizvjesnosti: “Ja mislim da ne. Ja mislim da stvari mogu biti jasne nakon 17. travnja po postocima koalicije SDP i Možemo, mogli bi prevagnuti. Ima krilatica koja kaže – loše političare biraju dobri ljudi koji ne izlaze na izbore. To je istina. Pozivam građane da izađu i glasaju jer možete se vi ne baviti politikom, ali politika će se sigurno baviti vama.”

