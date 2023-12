Zamire jedan lijepi običaj. Sjećate li se kad ste zadnji put dobili božićnu čestitku?

Podijeli :

Pexels/Jonathan Borba

Slanje božićnih čestitki poštom jedan je od onih običaja koji su gotovo zamrli s pojavom i današnjom sveprisutnoću digitalnog komuniciranja i društvenih mreža. Kažemo "gotovo", a ne posve jer još ima onih koji se drže uzrečice "bolje da umre selo, nego običaji".

Danas čestitke za Božić, Novu godinu, Uskrs, rođendane i druge svečane prigode putuju virtualnim prostorom, šalju se elektronskom, a ne klasičnom poštom, aplikacijama, a najviše putem društvenih mreža. Komotnije je i jeftinije jer se dâ obaviti u hodu ili iz fotelje bez tradicionalnog rituala koji je uključivao odabir i kupovinu čestitke na kiosku, u knjižari ili poštanskom uredu pa ispisivanje iste, lijepljenje poštanske marke i ubacivanje u poštanski kovčežić.

U poštanske sandučiće građana sada uglavnom stižu računi, opomene zbog neplaćanja istih i reklamni leci, a pisma, čestitke i razglednice rijetko. Ako i tada.

Uoči blagdana prodaja čestitki ipak raste

“Trend pisanja i slanja fizičkih čestitki smanjuje se već više od 20 godina, najviše zbog pojave digitalnih tehnologija za komunikaciju (prvotno SMS, a danas aplikacije za dopisivanje) i novih generacija koje odrastaju s tim tehnologijama. Unatoč tome, trend je u zadnjih nekoliko godina stabilan jer se čestitke za razne prilike poput krštenja, krizmi ili rođendana prodaju tijekom cijele godine”, kazali su nam u Uredu za korporativne komunikacije Hrvatske pošte.

No, na pitanje uočavaju li, usprkos spomenutim trendovima, barem nekakvo povećanje prodaje i slanja čestitki u vrijeme Božića i Nove godine, u Hrvatskoj pošti odgovaraju potvrdno.

“U predblagdansko doba, pred Uskrs ili Božić, prodaja čestitki raste što znači da je dio korisnika i dalje vjeran fizičkim božićnim čestitkama. Konkretno, četvrtina svih prodanih čestitki u godini odnosi se na prodaju u prosincu. Brojni korisnici koji njeguju običaj slanja čestitki šalju ih redovito. Također na tržištu primjećujemo kako danas paketi sve češće zamjenjuju čestitke, odnosno korisnici uz čestitku šalju i prigodan poklon, što ne ulazi u statistiku čestitki”, kažu.

“Nit’ šaljemo, nit’ primamo”

Kada smo Roberta, 52-godišnjeg Zagrepčanina, upitali sjeća li se kada je posljednji puta poslao ili primio božićnu čestitku, onu opipljivu koju donosi poštar, najprije je razmislio nekoliko trenutaka pokušavajući se prisjetiti.

“Prije otprilike 15 godina. Sjećam se da su nam rođaci iz Splita poslali čestitku za Božić pa smo im supruga i ja uzvratili. Sjećam se i da smo tada kazali kako bi bilo lijepo da obnovimo tu tradiciju, barem za Božić, ali ostalo je na tome. Nit’ šaljemo nit’ primamo. Do prije nekoliko godina još bi i nazvali telefonom rodbinu i prijatelje pa im na taj način čestitali, a sada više ni to”, priznao je naš sugovornik.

Naknadno se sjetio pa nam rekao da svake godine dobije nekoliko božićnih čestitki u poštanski sandučić, ali onih koje šalju trgovine i trgovački lanci u kojima su on i supruga nešto kupili.

“Znam da je znak pažnje, ali to ne brojimo”, dodaje.

“Preko aplikacija je brže i jednostavnije”

Maja, 30-godišnjakinja iz Osijeka, kaže kako se ne sjeća je li ikada poslala poštom božićnu čestitku.

“Mislim da nisam. Ljeti s mora pošaljem par razglednica, ali čestitke za Božić nikad. Roditelji su prije slali, a mislim da mama i dan danas pošalje čestitke rodbini no nisam sto posto sigurna. Danas to ona obavi telefonom, a ja svim znanima čestitam preko vibera ili whatsappa. Nađem neki prigodni gif i tako… Brže je i jednostavnije”, kaže.

Dodaje da već godinama nije čestitala Božić čak ni SMS porukama, ali nam je ispričala anegdotu o jednom svom prijatelju.

“Njemu se baš nije dalo ni tipkati poruke pa bi ujutro na Božić svima proslijedio prvu čestitku koju bi dobio SMS-om, s tim da mu se nije dalo čak ni promijeniti ime onoga tko mu je tu poruku poslao i potpisati sebe. Njemu ne bi palo na pamet poslati čestitku poštom ni da je netko drugi napiše umjesto njega”, ispričala nam je kroz smijeh ova Osječanka.

U Hrvatskoj pošti ističu kako nemaju podatke o poslanom broju čestitki s obzirom na to da se one šalju kao obične pismovne pošiljke za koje se ne vodi evidencija u smislu praćenja kroz poštanske tokove. Inače, cijena dopisnice koja se šalje unutar Hrvatske iznosi 0,58 eura dok u međunarodnom prometu iznos varira ovisno o državi u koju se šalje, a za većinu europskih zemalja to košta 1,70 eura.

