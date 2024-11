Puhovski o sukobu nadležnosti USKOK-a i EPPO-a: Propis je pogrešan

Podijeli :

Politički analitičar Žarko Puhovski bio je gost Tihomira Ladišića u Novom danu N1 televizije.

Puhovski je komentirao situaciju oko sukoba nadležnosti između USKOK-a i EPPO-a u slučaju uhićenja Vilija Beroša.

“Nastala je zbrka, to je potpuno očito. Zbrka se ne može više korektno riješiti jer je po mom sudu propis pogrešan. On se svodi na to da se nas dvojica dogovorimo da ću u sporu među nama presuditi ja ili vi. Jer naprosto – Turudić je jedna od strana. I ta ideja da bi on čekao da li će USKOK učiniti ovo ili ono s obzirom na vertikalno ustrojstvo DORH-a, kojem pripada i USKOK, je zapravo kriva priča.

Dakle, on je na jednoj strani. On može, što je netko sad rekao, dati EPPO-u za pravo, ali će imati pobunu u kući. On to može napraviti da bi ojačao svoju poziciju. Možda će napraviti, ja ne vjerujem. A opet, ako da USKOK-u za pravo, svi će reći gledajte što se događa…”, govori Žarko Puhovski.

Profesor kaže i kako je pitanje radi li se o pokušaju da se zaustavi postupak na nekoj točki ili je u pravu odvjetnik koji tvrdi da je, zapravo, za nas važnije znati tko prima mito. “Mene ne može prevariti Petrač, kao građanina, niti vas, ali nas može prevariti Beroš jer smo mi njega izabrali. Čak i ako nismo glasali za njega, mi smo izašli na izbore i dali smo legitimitet vladi kojoj je on ministar. Dakle, mene Beroš vara ako je uzimao novac, bio podmićen”, govori Puhovski.

Različiti dokazi

Profesor se osvrnuo i na to da USKOK i EPPO raspolažu različitim dokazima u istragama koje su, odvojeno, proveli o Berošu. Prema njegovim riječima, EPPO očito ima “slobodnija krila”.

Upozorava na još jedan važan detalj. “U dokumentima koje je Miljević spominjao se posebno određuje da je EPPO ovlašten za zločinačku organizaciju. Njima je to bilo važno izvući da bi opravdali svoje funkcioniranje. Čak i ako je manji iznos novca, vjerojatno je manji iznos novca iz EU-a, a veći iz državnog budžeta, opet se radi o tome. Tu je zločinačka organizacija njima očito jako važna. I došli smo u situaciju da ista osoba može biti i optuženik, odnosno osumnjičenik i svjedok u istom postupku”, govori.

Postupak će se morati povezati jer na koncu dolazi se pred isti sud, smatra Puhovski.

Na pitanje o tome kako objašnjava činjenicu da prema USKOK-ovim dokazima ili konferenciji za medije Ivana Turudića nema dokaza da je Vili Beroš primio mito, a u EPPO-ovoj istrazi, čini se, takav dokaz postoji, Puhovski odgovara: “Čak još gore, Turudić nije rekao da nema dokaza, Turudić je rekao da nije primao mito. Dakle, on nije rekao da nema dokaza. On se inače ponaša nevjerojatno nespretno s medijima. To je nešto što je zaprepašćujuće za čovjeka s tim iskustvom i s tom pozicijom. I tamo gdje je lako mogao poentirati da je u pravu, bio je naprosto nespretan i oštetio svoju poziciju i poziciju DORH-a. Ali ovdje se očito radi o nižem stupnju odgovornosti. Meni se kao građaninu čini da je trgovanje utjecajem gora stvar od mita. Moralno gledano, politički gledano, teži je prekršaj trgovanja utjecajem nego podmićivanje, ali…”

Reakcija iz HDZ-a

“HDZ se ponaša… Preplašeno, pristojno. Na prvu, premijer Plenković je doista djelovao pogođeno. To je bilo interesantno, doista je djelovao prevaren, izdan i tako dalje. Govorilo se o puno većim stvarima vezanima uz Beroša u liječničkim krugovima, već godinama. To nije nikakva tajna… To naprosto, ako je došlo do nekog od nas izvana, sigurno je došlo i do premijera, dakle, ovo da je iznenađen i uvrijeđen je zbilja malo čudna varijanta, ali on se doista ponašao kao da je povrijeđen. I prvi put do sada je reagirao odmah. Smjerno. Do sada je on uvijek, barem nekoliko koraka, čuvao svoje ljude. S druge strane, čini mi se da je očito HDZ našao u situaciji u kojoj je doista, sad i njima samima postalo malo čudno koliko se to ljudi mijenja na fotografijama. To malo podsjeća na onu staru fotografiju iz komunističkog doba, kad su brisali, recimo, Đilasa ili neko drugo lice na starim fotografijama. Najedanput sve nestaje s fotografija, onih prvih fotografija vlade i tako dalje. I to je postalo neugodno. Oni neće biti time oštećeni od svoje glasačke baze. To je objektivna činjenica”, govori Žarko Puhovski.

Predsjednički izbori

Kako će sve ovo utjecati na kampanju i posebno na poziciju Dragana Primorca kao kandidata?

“Po mom sudu nikako, zato što je Primorac toliko blijed kandidat da se njemu ne može pomoći. On je doista zamjenski kandidat, tek toliko da HDZ ima kandidata. Ja doista ne vidim način na koji bi Primorac mogao bilo popraviti, bilo pokvariti svoju poziciju. Ovi drugi će na tome moći nešto profitirati. Gospođa Selak Raspudić je čak pokušala uvesti i SDP-ovu vladu preko ove firme u igru, da bi pokazala kako ona igra protiv svih fronti, ali po mom sudu ništa od toga neće utjecati na činjenicu da će Milanović pobijediti pa ni to da Milanović uopće nije reagirao na ovu situaciju”, smatra Puhovski.

“Milanović sjedi i čeka tko će doći u finale da se s njim sučeli jer vjerojatno ne može pobijediti u prvom krugu. I mi nemamo zapravo pravu kampanju. To je ono što oštećuje demokratsku kulturu”, govori Puhovski.

Izbor ustavnih sudaca

Komentirao je i izbor ustavnih sudaca.

“Meni se čini da su izbori za Ustavni sud važniji od izbora za predsjednika Republike. I zato što je pozicija Ustavnog suda važnija, i zato što ona traje osam godina, i zato što su predsjednički izbori zapravo već odlučeni. I četvrto što je strašno važno: Nikad u povijesti nismo imali toliki broj dobrih kandidata i kandidatkinja. Dakle, na neki način je Milanović dobio šamar od pravne zajednice, jer je on toliko vremena potrošio tumačeći da Ustavni sud nije samo skupina nesposobnih ljudi, nego je i nepotrebna institucija. Sad se javljaju najveći dio uglednih, značajnih pravnika na tu funkciju za koju on smatra da ne bi trebala ni postojati. I u ovoj situaciji je, dakle, jako važan taj izbor jer imamo šansu imati doista jako dobar Ustavni sud.”

