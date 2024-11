Jandroković o Berošu: Kako nekome na toj poziciji uopće padne na pamet činiti takve stvari?

Podijeli :

N1

Davor Božinović je optužbe s kojima se suočava Beroš ocijenio kao "vrlo, vrlo ozbiljne." Gordan Jandroković izrazio je zgražanje rekavši da je gotovo nevjerojatno i užasno "sve to čitati".

Božinović o Berošu

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izjavio je u ponedjeljak da su optužbe koje institucije stavljaju na teret bivšem ministru zdravstva Viliju Berošu vrlo ozbiljne, a što se tiče akcije oporbe oko pokretanja opoziva Vlade ocijenio je kako je to zadaća svake oporbe.

Božinović sudjeluje na obilježavanju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata u Vukovaru, pri čemu su ga novinari upitali da komentira akciju Uskoka i EPPO-a nakon koje je uhićen Beroš.

“Tu postoji procedura koja je jasna, naravno da postoji nešto što se zove presumpcija nevinosti, međutim u ovom trenutku čini se da su te optužbe koje se stavljaju njemu na teret vrlo, vrlo ozbiljne”, rekao je Božinović.

Oporba skupila potpise za opoziv Vlade

Oporba će pokrenuti opoziv Vlade, a Božinović je komentirao kako “oni traže da Vlada padne, a to je zadaća svake oporbe”.

Odvjetnik o slučaju Beroš: “Dobro je da državni odvjetnik malo prespava” Ključan iskaz čovjeka koji je odbio Beroša: Ovako ga je pritiskao da kupi uređaje koje je prodavao Petračev čovjek

“Mi upravljamo, podižemo standard hrvatskih ljudi i borimo se protiv korupcije. Što se tiče te borbe, ova Vlada je osnažila neovisnost svih institucija i, kao što vidite, one su te koje jedine rade, jedine i tumače sve što se događa, s tim Vlada nema nikakve veze”, ustvrdio je.

Upitan misli li da su osumnjičeni poduzetnik Hrvoje Petrač i njegovi sinovi Novica i Nikola imali dojavu o akciji, s obzirom da su nedostupni hrvatskim vlastima, Božinović je odgovorio kako ne zna i ne može o tome govoriti s obzirom na to da je proces tajan.

Nije htio komentirati niti WhatsApp poruke koje izlaze u javnost i medije.

Komentirao i Jandroković

Gordan Jandroković rekao je da je gotovo nevjerojatno i užasno sve to čitati. “Neshvatljivo mi je da se takvu što događalo. Vidjet ćemo što će donijeti idući dani. Ovo je nešto što nitko od nas nije mogao očekivati”, rekao je.

Ivana Kekin: Beroševa korupcija samo je vrh ledenog brijega Turudić odgovorio na optužbe da USKOK želi oteti Berošev slučaj EPPO-u

Naveo je da će o članstvu u HDZ-u odlučiti stranačka tijela ali, drži, ključno je pitanje što se dogodilo i kako se to uopće moglo dogoditi te kako nekom uopće na toj poziciji padne na pamet činiti takve stvari.

Nastavak borbe protiv korupcije

Podsjetio je da su svi iz vlade i HDZ-a ranije govorili kako je to potpuno nedopustivo te su osudili svakog onog koji koristi javnu poziciju za osobni probitak. “Treba nastaviti sa borbom protiv korupcije. To je problem koji Hrvatska ima i svi koji su na javnim funkcijama i dužnosti dužni su na to ukazivati i protiv toga se boriti”; naglasio je. Smatra kako trebamo jačati institucije, dati im podršku kao bi se to raščistilo do kraja.

Upitan kako komentira slučaj vezan uz pravnu nadležnost u tom slučaju rekao je da će to još vidjeti. “Vidjet ćemo u konačnici kakva će biti odluka i tko će biti nadležan”, rekao je u ponedjeljak.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

EPPO ili DORH? “O sukobu nadležnosti trebao bi odlučivati Vrhovni sud, a ne Turudić” Nobilo: To da EPPO i DORH istražuju isto, ali s različitim kvalifikacijama, stvara pravni kaos

#related-news_3